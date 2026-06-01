한국렌탈, ‘2026 위라클워크’ 3년 연속 후원... ”따뜻한 나눔 이어간다.”

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세줄 요약 한국렌탈이 서울 상암 평화의 광장에서 열린 ‘2026 위라클워크’를 3년 연속 후원했다. 박위의 유튜브 채널 ‘위라클’과 함께하는 이 행사는 2500명 이상이 참여하는 자선 걷기 대회다. 임직원들도 7km 코스를 직접 걸으며 기부에 동참했다. 한국렌탈, 위라클워크 3년 연속 공식 후원

임직원 7km 동행, 케냐 식수사업 기부 참여

박위 채널 기반 자선행사, 2500명 이상 참여

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종합 렌탈 기업 한국렌탈㈜(대표 문동권)이 지난 30일 서울 상암 평화의 광장에서 개최된 기부 걷기 대회 ‘2026 위라클워크’에 공식 후원사로 참여했다고 밝혔다.올해로 3회째를 맞이한 ‘위라클워크’는 크리에이터 박위가 운영하는 유튜브 채널 ‘위라클’을 중심으로 매년 약 2500명 이상의 온·오프라인 참가자가 함께하는 자선 행사다. 한국렌탈은 행사가 시작된 2023년부터 올해까지 3년 연속으로 후원을 이어오며 따뜻한 사회공헌 행보를 지속하고 있다.이번 걷기 행사는 평화의 광장을 시작으로 하늘공원, 노을공원까지 이어지는 7km 코스로 진행됐다. 해당 7km 코스는 케냐 어린이들이 물을 얻기 위해 매일 이동하는 평균 거리를 상징한다. 국제어린이양육기구 컴패션과 블록체인 기반 기부 플랫폼 ‘체리(CHERRY)’가 공동 주최한 이번 행사의 수익금 전액은 케냐 지역의 식수 사업에 사용된다.올해 행사에는 한국렌탈 및 드림시큐리티 그룹 임직원들이 현장에 참석해 7km 코스를 함께 걸었다. 임직원들은 법인 차원의 후원 외에 개별적인 기부 구좌를 통해서도 참여했다.행사에 참석한 이상열 한국렌탈 전략기획본부장은 “선한 영향력을 전파하는 ‘위라클워크’에 첫 회부터 지속적으로 참여할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “모두가 행복하고 건강한 삶을 위해, 한국렌탈은 일회성 지원에 그치지 않고 사회공헌 활동에 관심을 가지고 ESG 경영 실천을 적극적으로 해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.