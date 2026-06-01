“회사 덕에 130억 대박” 수익률만 400%…‘삼전닉스’ 임원들, 수백억 자산가 된 근황

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“회사 덕에 130억 대박” 수익률만 400%…‘삼전닉스’ 임원들, 수백억 자산가 된 근황

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-06-01 06:27
수정 2026-06-01 06:27
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세줄 요약
  • 삼성전자·SK하이닉스 주가 급등, 임원 자사주 평가액 1000억원 돌파
  • 차선용 사장 수익률 400% 넘어, 곽노정 사장 차익 236억원 기록
  • 노태문 사장 312억원대 평가액, 전영현·김용관도 100억원 안팎
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삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문
삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문


최근 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 30만원, 200만원을 달성하면서 일부 임원들의 자사주 수익률이 최소 180%에서 최대 400%까지 달하는 것으로 확인됐다.

지난달 31일 금융전자공시시스템에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스 핵심 최고경영진(사장단 이상) 5명이 보유한 자사주 평가 금액은 29일 종가 기준 1000억원을 돌파했다.

수익률 1위는 차선용 SK하이닉스 사장으로 자사주 수익률이 400%를 넘었다. 보유 주식 6834주 평균 단가는 약 43만원으로, 현재 평가금액은 159억원으로 차익만 130억원에 달했다.

평가금액이 가장 큰 임원은 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이었다. 곽 사장은 총 1만 4312주를 보유해 지난 29일 종가(233만 3000원) 기준 평가액이 333억 9000만원으로 집계됐다. 곽 사장의 평균 매수 단가는 취득가액을 취득일 종가로 계산하면 약 68만원으로, 236억원의 차익을 기록해 차익 기준으로도 가장 높은 수준이었다. 수익률은 241%다.

두 사람의 압도적인 수익률 배경은 지난달 초 선제적으로 행사한 스톡옵션(주식매수선택권) 덕분이다. 곽 사장과 차 사장은 13만 8980원에 2329주씩 스톡옵션을 행사한 바 있다. 당시 SK하이닉스 주가는 88만 6000원이었다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장(사장)의 평가금액도 300억원을 넘은 312억원을 기록했다.

노 사장은 2021∼2024년 삼성전자 주가가 6만∼8만 1700원을 오르내릴 때 책임 경영 차원에서 총 2만 8000주를 직접 사들였다. 이들 물량의 평단가는 약 7만 1000원으로, 현재 종가(31만 7000원) 대비 347% 수익률을 기록 중이다.

전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)과 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장 사장은 각각 3만 2787주, 3만 2158주를 보유해 평가액이 각각 104억원, 102억원으로 나타났다. 수익률은 각각 182%, 241%다.
김민지 기자
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