7월 6일부터 원달러 24시간 거래된다…공휴일 포함

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주말과 1월 1일을 제외한 모든 날짜에 24시간 원달러 거래 가능
매매기준율의 산정 방식을 시간가중평균환율로 바꾸는 방안도 논의
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29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스
오는 7월부터 외환시장에서 원달러 외환거래가 중단 없이 24시간 내내 이어진다.
서울외환시장운영협의회(외시협)는 지난 29일 총회를 열고 7월 6일부터 이런 내용의 ‘서울 외환시장 행동규범’ 개정을 의결했다고 31일 밝혔다.
개정 규범에 따르면 현행 오전 9시부터 다음 날 새벽 2시까지인 원달러 외환거래 시간은 앞으로 뉴욕 서머타임 기간(올해는 3월 8일∼11월 1일) 기준 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 변경된다. 서머타임이 아닐 때는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지다. 미국 달러화를 제외한 다른 통화와 거래 시간은 현행대로(오전 9시~오후 3시 30분) 유지된다.
이에 따라 주말과 1월 1일을 제외한 모든 날짜에 24시간 원달러 거래가 가능해져 우리나라 공휴일에도 거래가 가능하다. 다만 거래 당사자 간 자금 이체 등 결제는 은행 영업일에 처리된다. 매년 첫 영업일(1월 2일)은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다.
매일 시가와 장중 고가·저가 환율은 오전 6시∼다음날 오전 6시(서머타임 기준)를 기준으로 제공된다. 현행 주간거래 종가(서울 오후 3시 30분 기준) 환율과 매매기준율은 당분간 현행 기준을 유지한다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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외시협은 매매기준율의 산정 방식을 시간가중평균환율(TWAP)로 바꾸는 방안에 대해서도 논의했다고 전했다. 현재 매매기준율은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 거래된 환율과 거래량을 가중 평균해 계산하는데, 산출시점 부근 가격을 단순 평균해 산출하는 시간가중평균환율로 추후 바꾸려는 것이다.
세줄 요약
- 원달러 외환거래, 7월 6일부터 24시간 전환
- 주말·1월 1일 제외, 공휴일 거래 가능 확대
- 매매기준율 산정방식 TWAP 전환도 논의
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