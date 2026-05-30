[서울데이터랩] 미 증시, 기술주 엇갈림 속 3대 지수 상승 마감…다우 0.72%↑

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[서울데이터랩] 미 증시, 기술주 엇갈림 속 3대 지수 상승 마감…다우 0.72%↑

입력 2026-05-30 09:28
수정 2026-05-30 09:28
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세줄 요약
  • 뉴욕증시 3대 지수 동반 상승 마감
  • 오라클·마이크로소프트 강세, 지수 견인
  • 반도체·대형 기술주 종목별 차별화
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29일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수가 일제히 상승하며 장을 마쳤다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 363.49포인트(0.72%) 오른 5만1032.46에 마감했고, S＆P500지수는 16.43포인트(0.22%) 상승한 7580.06을 기록했다. 나스닥 종합지수도 55.15포인트(0.21%) 오른 2만6972.62로 거래를 마쳤다.

장중 흐름을 보면 다우지수는 5만773.91에 출발해 5만1094.18까지 올랐고, S＆P500지수는 7579.33에 출발해 7599.38까지 상승했다. 나스닥은 2만6960.84로 장을 시작한 뒤 2만7094.80까지 고점을 높였다. 나스닥100지수는 109.29포인트(0.36%) 오른 3만333.18에 마감했고, 다우운송지수도 55.28포인트(0.26%) 상승한 2만1410.31을 나타냈다.

투자심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 15.32로 전장 대비 0.42포인트(-2.67%) 하락했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 1만2829.38로 0.24포인트 오르는 데 그쳐 사실상 보합권에 머물렀다. 지수 전반은 상승했지만 반도체와 대형 기술주 내부에서는 종목별 차별화가 두드러진 셈이다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 오라클이 10.84% 급등한 225.78달러로 두드러진 강세를 보였다. 제이피모간체이스는 0.87%, 비자는 0.43%, 마스터카드는 0.05%, 뱅크오브아메리카는 1.63%, GE 에어로스페이스는 0.92%, 모간스탠리는 2.07% 올랐다. 반면 일라이 릴리는 1.93%, 엑슨모빌은 1.16%, 존슨앤드존슨은 2.37%, 캐터필러는 1.33%, 코카콜라는 1.74%, P＆G는 1.61%, 홈디포는 1.27% 내렸다. TSMC ADR도 1.51% 하락 마감했다.

나스닥 상위 종목에서는 마이크로소프트가 5.45% 급등한 450.24달러를 기록하며 지수 상승을 견인했다. 브로드컴은 4.73%, 마이크론 테크놀로지는 5.14%, ARM 홀딩스 ADR은 5.37%, 시스코 시스템즈는 1.50%, ASML 홀딩 ADR은 0.44% 상승했다. 반면 엔비디아는 1.45%, 애플은 0.14%, 아마존은 1.23%, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 2.51%, 테슬라는 1.43%, 메타는 0.44%, 월마트는 2.65%, 인텔은 5.14%, 코스트코는 3.91% 하락했다.

거래대금 상위 종목을 보면 엔비디아의 거래대금은 604억달러, 마이크론 테크놀로지는 567억달러, 마이크로소프트는 347억달러를 기록했다. 뉴욕증시에서는 오라클이 89.2억달러의 거래대금을 동반하며 급등했고, TSMC ADR과 일라이 릴리, 비자, 캐터필러 등도 큰 거래를 나타냈다. 시장은 지수 상승세를 유지했지만, 업종과 개별 종목별로는 실적 기대와 차익실현이 교차하는 모습이었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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