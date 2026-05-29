‘알티에로 광안’ 전용 151~191㎡ 총 366가구 6월 공급 예정

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세줄 요약 부산 수영구 민락동에 들어서는 ‘알티에로 광안’이 6월 공급을 앞두었다. 지상 최고 27층, 전용 151~191㎡의 대형 평형 366가구로 조성되며, 전 세대가 전용 85㎡ 초과로 구성됐다. 북측 백산과 남측 광안리 해변을 갖춘 입지로 오션뷰와 리버뷰를 노렸다. 부산 민락동 ‘알티에로 광안’ 6월 공급 예정

전용 151~191㎡ 대형 평형 366가구 구성

백산·광안리 해변 인접한 배산임수 입지

이미지 확대 ‘알티에로 광안’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘알티에로 광안’

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주택 시장이 실수요자 중심으로 변모하면서 입지적 특성과 주거 환경의 차별화를 도모하는 신규 공급 단지들이 나타나고 있다.건설 업계는 수요자들의 주거 선호도를 고려하여 산과 물이 인접한 지형적 여건을 갖춘 입지를 선보이는 추세다. 산과 강, 바다 등이 인접한 지형은 주거 환경의 쾌적성을 확보하기 쉽고, 조망권 확보 측면에서 유리한 구조를 가지는 것이 특징이다.부동산 시장에서는 이러한 입지적 여건을 갖춘 지역들이 자산가층의 주거지로 평가받는 사례가 확인된다. 대표적인 주거 지역으로 꼽히는 서울 용산구 한남동의 경우, 산정재계 인사들이 거주하는 것으로 알려진 단지는 북한산을 등지고 한강을 바라보는 배산임수 지형에 자리 잡고 있다.국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 해당 지역의 한 단지 전용면적 59㎡는 지난달 38억 7500만 원에 거래가 체결되기도 했다. 입지 여건과 자연환경 요소가 부동산 시장에서 자산 가치를 형성하는 주요 요인으로 작용한다는 것이 업계의 분석이다. 이에 따라 지형적 특성을 보유한 단지의 공급이 지속되고 있다.이러한 가운데 부산시 수영구 민락동 일원에 단지 ‘알티에로 광안’이 6월 공급을 앞두고 있다. 이 단지는 지상 최고 27층, 전용 151~191㎡로 총 366가구 규모로 조성된다. 전 세대가 전용 85㎡ 초과 대형 평형으로 구성된 것이 특징이다.단지는 북측에 백산이 위치하고 남측으로는 광안리 해변이 인접한 지형 구조를 갖추고 있다. 산과 바다가 인접한 입지적 특성을 고려하여, 설계 단계에서 다수의 세대가 오션뷰와 리버뷰를 확보할 수 있도록 배치 구조를 적용할 예정이다. 알티에로 광안 분양 홍보관인 갤러리는 부산시 해운대구 우동에 마련되며, 오는 6월 중 개관할 계획이다.