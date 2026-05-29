DK아시아, 5월 시행사 브랜드평판 1위 기록… 하나은행과 로열파크씨티 2단계 협약

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세줄 요약 DK아시아가 한국기업평판연구소의 5월 시행사 브랜드평판 조사에서 1위를 기록했다. 인천 검단구 로열파크씨티 1단계 운영 성과와 청약 흥행이 반영된 것으로 보인다. 최근 하나은행과 2단계 개발을 위한 전략적 금융협약도 체결했다. 시행사 브랜드평판 5월 조사 1위 기록

로열파크씨티 1단계 운영·청약 흥행 반영

하나은행과 2단계 금융협약 체결

이미지 확대 <국내 최초·최대 규모의 하이엔드 리조트 도시, 로열파크씨티 조감도(사진제공 DK아시아)> 닫기 이미지 확대 보기 <국내 최초·최대 규모의 하이엔드 리조트 도시, 로열파크씨티 조감도(사진제공 DK아시아)>

이미지 확대 <하이엔드 주거 서비스 로열파크씨티Ⅱ 실내 수영장 실제 모습(사진제공 DK아시아)> 닫기 이미지 확대 보기 <하이엔드 주거 서비스 로열파크씨티Ⅱ 실내 수영장 실제 모습(사진제공 DK아시아)>

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DK아시아가 국내 시행사 브랜드평판 조사에서 1위에 올랐다. 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 5월 시행사 브랜드 빅데이터 분석 결과에 따르면, DK아시아는 조사 대상 기업 중 평판지수 수치가 가장 높았다. 이번 조사는 4월 28일부터 5월 28일까지 국내 시행사 브랜드를 대상으로 진행됐으며, 빅데이터를 기반으로 소비자 반응과 브랜드 영향력 등을 분석해 산출됐다.DK아시아(디케이아시아)가 국내 시행사 브랜드 1위로 분석된 배경에는 수도권 중심의 사업 기반과 주거 상품 중심의 사업 운영이 반영된 것으로 풀이된다. DK아시아는 인천 검단구에서 1단계 사업을 통해 프리미엄 리조트 도시 개발사업을 진행한 바 있다. 당시 금융주관사는 하나은행이 맡았고 시공은 대우건설이 수행했다.DK아시아는 준공 이후 주거 상품 관리와 운영 서비스를 지속하고 있다. 입주민 전용 요트와 셔틀버스, 디지털 스크린 스포츠 시설 등의 커뮤니티 시설과 주거 서비스를 도입했다. 단지 내 상업시설은 직영 임대 방식으로 운영하며, 커뮤니티 시설과 상업시설을 연계 배치해 입주민 만족도와 상권 활성화를 도모하는 운영 구조를 적용했다. 여기에 조경과 도시 기반시설 조성을 포함해 시행 업무를 전개하고 있다.이러한 사업 전개는 분양 시장 성과로 나타났다. 지난 3월 공급한 ‘검암역 로열파크씨티 리미티드 197’ 청약 결과 공급 세대수를 초과하는 청약 건수가 접수되며 순위 내 청약을 마감했다.최근에는 하나은행과 전략적 금융협약을 체결하고 2단계 규모의 개발 사업을 본격화했다. 이는 수도권에서 주거용 토지를 확보한 사례로 현재 인허가 절차가 진행 중이다.이번 금융협약은 로열파크씨티 2단계 개발사업의 시행 목적 자금 조달을 위한 협약이다. 이 중 우선 추진되는 1차 사업은 이번 협약을 통해 공사비를 확보할 예정이며, 2차 사업도 추가 협의를 거쳐 순차적으로 추진한다는 계획이다. 2단계 사업 계획에는 청계천을 모티브로 한 수변 중심 도시 구조와 파크골프 코스 등 기반시설 조성이 포함됐다.부동산 업계에서는 이번 협약을 민간 주도로 진행되는 도시개발사업의 일환으로 보고 있다. 로열파크씨티 2단계 도시개발사업은 하나금융타운 배후 주거지 성격을 가지며, 금융, 주거, 문화, 상업, 여가 인프라를 결합한 복합도시 구축을 목표로 한다. 특히 DK아시아는 스페인 금융도시인 산탄데르시티를 모티브로 검단구 일대에 금융복합도시 모델을 구현할 예정이다.김정모 DK아시아 회장은 “부동산 시장 여건을 고려할 때 시행사들이 안정적으로 토지를 확보하고 탄탄한 금융 조달 여건을 갖추는 것이 기본적인 경쟁력이 된다”며 “수요를 갖춘 수도권에서 주거 상품을 통해 로열파크씨티의 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.이어 “하나은행과의 전략적 금융협약을 계기로 로열파크씨티 2단계 사업의 추진 기반을 확보했으며, 주거 운영·관리 서비스와 기반시설 고도화를 통해 종합부동산기업으로 성장해 나가겠다”고 덧붙였다.