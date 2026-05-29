소프트센, 최대주주 추가 지분 취득 결정

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코스닥 상장사 소프트센은 최대주주인 홍콩셩다국제유한공사가 장내 매수를 통해 소프트센 주식을 추가 취득할 예정이라고 5월 28일 공시를 통해 밝혔다.공시 항목에 따르면 홍콩셩다국제유한공사는 최근 6개월 동안 약 16억 원 규모의 소프트센 주식을 취득한 바 있다. 이어 오는 2026년 6월 29일부터 7월 28일까지 약 6억 원 규모의 주식을 장내 매수 방식으로 추가 취득할 계획이다.소프트센 관계자는 “이번 주식 취득 계획은 최대주주가 회사의 중장기 사업 방향과 성장 가능성을 고려해 결정한 사항”이라며 “향후에도 회사의 성장과 주주가치 제고를 위한 지원을 지속할 방침”이라고 말했다.