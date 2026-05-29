삼성전자 시총 2000조원 돌파…HBM4E 샘플 출하에 ‘기대감’

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세줄 요약 삼성전자 시가총액이 우선주 포함 2000조원을 돌파했다. 개장 전 HBM4E 샘플 출하를 세계 최초로 발표한 뒤 주가가 6% 넘게 상승했고, 차세대 AI 메모리 시장 주도권을 굳히려는 전략이 부각됐다. 시총 2000조 돌파, 주가 급등

HBM4E 샘플 출하 발표, 기대감 확산

AI 메모리 주도권 선점 행보

이미지 확대 서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

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29일 삼성전자의 시가총액이 우선주를 포함해 2000조원을 넘어섰다.한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 53분 기준 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 6.01% 오른 31만 7500원에 거래됐다. 시가총액은 1856조 1935억원이다.우선주인 삼성전자우도 8.04% 오른 20만 6250원에 거래되며 시총은 165조 4891억원을 기록했다.삼성전자 보통주와 우선주를 합산한 시총은 2021조 6826억원으로 2000조원을 돌파했다.이날 주가 강세는 삼성전자가 개장 전 세계 최초로 인공지능(AI) 산업 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)의 7세대 제품 HBM4E 샘플을 출하했다고 발표한 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.올해 2월 HBM4(6세대)를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어, 불과 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 선제적으로 공급하며 차세대 AI 메모리 시장 주도권 굳히기에 나서는 모습이다.