포스코이앤씨, 신반포19·25차 재건축에 3.55m 층고·250m 스카이브릿지 제안

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세줄 요약 포스코이앤씨가 신반포19·25차 재건축 시공사 선정 총회를 앞두고 하이엔드 설계와 금융 조건을 제안했다. 3.55m 층고, 250m 스카이브릿지, 한강 조망 확대와 함께 후분양·금리 지원으로 조합원 부담 완화를 내세웠다. 신반포19·25차 재건축에 하이엔드 설계안 제안

3.55m 층고·250m 스카이브릿지 등 상품성 강조

후분양·금리 지원으로 조합원 부담 완화 제시

이미지 확대 신반포 19차·25차 재건축사업 조합원 혜택 안내(출처:-포스코이앤씨 제안자료) 닫기 이미지 확대 보기 신반포 19차·25차 재건축사업 조합원 혜택 안내(출처:-포스코이앤씨 제안자료)

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포스코이앤씨가 신반포 19차·25차 재건축사업 시공사 선정 총회를 앞두고 하이엔드 주거 설계안과 사업 조건을 제안했다.회사는 신반포 19차·25차 재건축사업의 미래 가치를 높이기 위해 역량을 집중하겠다는 방침을 세웠다. 포스코이앤씨 측은 이번 사업을 단지 하나를 새로 짓는 사업을 넘어 지역의 주거 기준을 세우는 프로젝트로 규정하고 사업에 참여하겠다는 의사를 밝혔다.포스코이앤씨가 제안한 ‘더 반포 오티에르’는 조망, 설계, 조경, 커뮤니티, 금융 조건을 결합한 하이엔드 단지 조성을 목표로 한다. 주요 설계 제안으로는 전체 조합원 수 대비 높은 비율의 정면 한강 조망 확보가 포함됐다.이를 위해 주동을 한강 조망 방향으로 사선 배치하고 단지 배치를 조정하여 한강 접도 길이를 기존 원안 대비 3배 이상 확장하는 설계를 적용했다. 정비사업 기준 내 최대 높이인 약 17m 필로티와 상부 세대 수를 확장하는 ‘트리뷰(Tree-view)’ 구조도 함께 제시됐다.상품성 측면에서는 약 3.55m의 층고, 세컨하우스 개념의 특화 공간, 250m 길이의 스카이브릿지, 약 5900평 규모의 조경 공간 등이 제안서에 반영됐다. 포스코이앤씨는 해당 설계를 통해 단지 내부의 한강 조망권과 주거 환경을 구축할 계획이다.사업 조건으로는 조합원 분담금 부담 완화를 위한 구조가 제시됐다. 회사는 확정 후분양, 금융지원금 2억원 조기 지원, CD-1% 수준의 사업비 금리, 확정 공사비 조건을 제안 항목으로 명시했다. 재건축 사업의 특성상 설계 외에도 금융비용과 공사비 변동이 조합원 부담으로 직결되는 만큼, 금융 및 공사비 리스크를 관리하겠다는 취지다.포스코이앤씨 관계자는 “‘더 반포 오티에르’는 지역의 상징성을 확보하는 프로젝트가 될 것”이라며 “조합원들이 자부심을 가질 수 있는 단지를 조성하겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 사업에 회사의 역량을 투입하고 있으며, 조합원들이 선택에 만족할 수 있는 결과를 도출하겠다”고 덧붙였다.