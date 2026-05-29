4월 주담대 금리 연 4.31%… 7개월 만에 하락

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세줄 요약 4월 예금은행 주택담보대출 금리는 연 4.31%로 전월보다 0.03%포인트 낮아져 7개월 만에 하락했다. 고정형 금리는 올랐지만, 금리가 낮은 변동형 취급 비중이 47.8%로 커지며 전체 금리 하락을 이끌었다. 예금금리 상승으로 예대금리차도 축소됐다. 주담대 금리 7개월 만에 하락

변동형 비중 확대, 고정형 비중 최저

예금금리 상승으로 예대금리차 축소

이미지 확대 15일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 2026.3.15. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 2026.3.15. 연합뉴스

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은행권 주택담보대출(주담대) 금리가 7개월 만에 하락했다. 고정형 주담대 금리는 올랐지만 상대적으로 금리가 낮은 변동형 주담대 취급 비중이 커지면서 전체 주담대 금리 하락으로 이어졌다.29일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 가중평균금리’ 통계에 따르면 지난 4월 예금은행의 주택담보대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.31%로 전월보다 0.03% 포인트 낮아졌다. 주담대 금리가 전월보다 낮아진 것은 지난해 10월 이후 7개월 만이다. 전체 가계대출 금리도 연 4.43%로 0.08% 포인트 하락했다.고정형 주담대 금리는 연 4.34%로 0.02% 포인트 올라 7개월 연속 상승세를 이어 갔다. 반면 변동형 주담대 금리는 연 4.28%로 0.11% 포인트 하락했다. 주담대 중 고정형 금리 비중은 지난 3월 60.8%에서 4월 47.8%로 13.0% 포인트 줄었다. 지난해 11월 90.2% 이후 6개월 연속 감소한 것으로, 2021년 7월 43.9% 이후 4년 9개월 만에 가장 낮은 수준이다.이혜영 한은 금융통계팀장은 “보금자리론 금리 인상 등으로 고정금리가 상승했다”며 “상대적으로 금리 수준이 낮은 변동금리 취급 비중이 높아졌다”고 설명했다. 이어 “고정금리 수준 자체가 변동금리보다 많이 높은 상황”이라며 “차주들이 금리가 낮은 상품을 선택해 고정형 금리 비중이 축소됐다”고 했다.기업대출 금리는 연 4.14%로 전월과 같았다. 단기 시장금리 하락 등으로 대기업 대출 금리는 연 4.09%로 0.02% 포인트 내렸지만, 일부 은행의 고금리 인수금융 취급 등으로 중소기업 대출 금리는 연 4.18%로 0.01% 포인트 올랐다. 가계와 기업을 합친 전체 은행권 대출 금리는 연 4.20%로 변동이 없었다.저축성 수신금리는 연 2.92%로 전월보다 0.10% 포인트 올랐다. 이에 따라 신규취급액 기준 예대금리차는 1.28% 포인트로 0.10% 포인트 축소됐다. 다만 잔액 기준 예대금리차는 2.28% 포인트로 0.01% 포인트 확대됐다.