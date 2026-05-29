광주요, ‘선 시리즈’ 출시…신세계백화점과 온·오프라인 프로모션 진행

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세줄 요약 광주요가 6년 만에 새 정규 라인업 ‘선 시리즈’를 선보이고 신세계백화점과 함께 온·오프라인 프로모션을 진행했다. 5월 29일 강남점 첫 공개 뒤 6월 1일부터 온라인 판매와 신백 라이브 기획전을 열고, 최대 35% 할인과 사은품 혜택도 제공했다. 광주요, 6년 만에 정규 라인 ‘선 시리즈’ 출시

신세계백화점과 온·오프라인 프로모션 진행

전통 미감과 현대 식문화 결합한 식기 제안

(사진=광주요 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=광주요 제공)

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대한민국 대표 도자 브랜드 광주요가 6년 만에 새로운 정규 라인업 ‘선 시리즈’를 선보이고, 신세계백화점과 협력해 이를 기념하는 온·오프라인 프로모션을 진행한다.신제품 ‘선 시리즈’는 한국적 미감을 선의 흐름으로 풀어낸 식기 라인업이다. 밥그릇, 국그릇, 면기, 접시 등을 조합해 배치했을 때 외곽 선이 유기적으로 연결되도록 설계한 것이 특징이다. 광주요는 전통 도자의 요소를 반영하면서도 현대적인 식문화 환경에 맞춘 제품 구성을 제안하고 있다.오프라인 첫 공개는 5월 29일 신세계백화점 강남점에서 진행된다. 이어 6월 1일부터는 신세계백화점몰 온라인 판매를 시작하고, 같은 날 오후 8시에는 ‘신백 라이브’를 통해 특별 기획전을 열 예정이다.이번 기획전을 통해 ‘선 시리즈’를 최대 35% 혜택가에, ‘담 시리즈’를 포함한 대표 제품군을 최대 64% 할인된 가격에 선보인다. 구매 금액에 따라 백합 시리즈 커피잔과 선 시리즈 수저받침 등 사은품도 함께 제공한다.판매 채널도 순차적으로 확대된다. 광주요는 온라인 론칭 이후 6월 15일부터 롯데백화점 본점·잠실점 등 주요 매장으로 판매처를 넓혀갈 계획이다.광주요 관계자는 “이번 ‘선 시리즈’는 오랜 준비를 거쳐 선보이는 정규 라인으로, 전통 도자의 미감을 유지하면서도 현대 식탁에 자연스럽게 어우러지는 아름다움을 구현하는 데 중점을 뒀다”며 “고객의 식탁에 새로운 트렌드와 영감을 제안하는 도자 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.