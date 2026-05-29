한국민족종교협의회, 2026 민족종교 성지순례 성료

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세줄 요약
- 경기·강원 일대서 2박 3일 성지순례 진행
- 130여 명 참여, 교단별 성지 탐방과 교리 발표
- 교단 간 이해·협력 확대, 공동체 다짐 공유
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(사진 : 한국민족종교협의회 제공)
사단법인 한국민족종교협의회(회장 김령하)가 지난 5월 26~28일 2박 3일간 경기·강원도 일대에서 ‘2026년 한국민족종교 성지순례’를 개최했다. 이번 행사에는 협의회 임원진과 여성회, 청장년회 등 각 교단 소속 실무자 및 회원 130여명이 함께하며 민족종교의 내력과 계승 방안을 논의했다.
행사 첫날에는 경기도 이천 지역 교단별 성지 탐방을 진행했다. 참가자들은 갱정유도를 방문해 교단 관련 안내를 듣고 가치를 되새겼다. 이어 원불교 이천교당을 찾아 교단의 개척 과정과 대각의 의미를 살폈으며, 천도교 해월신사 향아설위 제례법 반포지를 순례하며 인내천 및 생명 존중 사상을 깊이 고찰했다.
둘째 날에는 성지순례의 핵심 프로그램인 교리 발표 세미나를 열었다. 교단별 발표자들은 각 교단 고유의 교리와 사상 체계를 소개하고, 현대 사회에서 민족종교가 수행할 역할과 사회적 기여 방안을 제시했다. 참석자들은 질의응답과 토론을 통해 타 교단에 대한 이해를 넓히고 협력 관계를 다졌다.
마지막 날에는 전체 일정을 되돌아보는 종합 소감 발표회를 열었다. 참석자들은 2박 3일간 함께 호흡하며 느낀 점을 자유롭게 나눴으며, “교단 간의 벽을 허물고 민족 공동체의 정신문화를 함께 수호해 나가자는 다짐의 시간이었다”는 평가를 공유했다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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한재우 협의회 사무총장은 “첫날 성지에서 얻은 깊은 울림이 둘째 날 교리 발표와 마지막 날 소감 공유로 이어지며 한층 더 성숙한 화합의 장이 완성되었다”며 “이번 성지순례를 계기로 각 교단이 더욱 긴밀히 협력하여 우리 사회의 도덕성 회복과 대동화합에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.
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