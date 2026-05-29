화재보험협회 이사장에 김기환 전 KB손보 대표 내정

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이미지 확대 김기환 전 KB손해보험 대표. KB손해보험 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기환 전 KB손해보험 대표. KB손해보험 제공

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한국화재보험협회 차기 이사장에 김기환 전 KB손해보험 대표가 내정됐다.29일 보험업계에 따르면 화재보험협회 이사장 후보추천위원회는 최종 면접 후보 3명 가운데 김 전 대표를 최종 후보자로 추천했다. 앞서 화재보험협회는 지난달 이사장 초빙 공고를 낸 뒤 서류 심사를 거쳐 김 전 대표와 김범준 전 금융감독원 부원장보, 임규준 전 흥국화재 사장 등 3명을 최종 면접 대상자로 압축했다.1963년생인 김 전 대표는 서울 우신고와 서울대 경제학과를 졸업했다. KB금융지주 홍보부장과 리스크관리총괄 상무·전무, 재무총괄 부사장 등을 거쳐 2021년부터 3년간 KB손해보험 대표를 지냈다.