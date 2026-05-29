청담어학원 디오픈, KATE 인증 후 여름학기 입학테스트 증가

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세줄 요약 청담어학원 영어 문해력 프로그램 디오픈이 한국영어교육학회 KATE 인증을 획득한 뒤 입학테스트 응시와 예약 문의가 증가했다. 5월 20일 기준 2026 여름학기 응시는 전년 동기 대비 50% 늘었다. 학부모들은 사고력과 내신을 함께 연결하는 통합 영어 교육에 주목했다. KATE 인증 뒤 디오픈 입학테스트 응시 증가

2026 여름학기 응시 전년 대비 50% 증가

사고력·문해력 통합 영어교육 수요 확대

이미지 확대 청담어학원 2026 여름학기 개강 안내 이미지 (사진출처=크레버스) 닫기 이미지 확대 보기 청담어학원 2026 여름학기 개강 안내 이미지 (사진출처=크레버스)

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영어 교육 시장에서 독해·사고력 중심의 문해력 교육에 대한 수요가 확대되는 가운데, 청담어학원은 자사의 영어 문해력 프로그램 ‘THE OPEN(디오픈)’이 한국영어교육학회(KATE) 인증을 획득한 이후, 입학테스트 응시 및 예약 문의가 증가했다고 밝혔다.청담어학원에 따르면, 5월 20일 기준 2026 여름학기 입학테스트 응시 수는 전년 동기 대비 50% 증가했다. 회사 측은 이를 KATE 인증 획득으로 프로그램의 교육적 타당성이 공식 검증된 데 따른 학부모 관심 증가로 분석했다.THE OPEN은 영어 지문의 논리 구조와 맥락 이해, 지문 내 함의 파악, 배경지식 확장을 결합한 영어 문해력 프로그램이다. 단순 문제풀이식 독해가 아닌, 논리·의미·지식을 통합적으로 학습하는 방식을 적용한다.앞서 THE OPEN은 KATE로부터 국내 최초로 영어 문해력 학습방법론 인증을 획득했다. 인증 과정에서 ▲텍스트 구조 이해 ▲의미 연결 중심 독해 ▲자기 언어화 기반 정리 과정 등 단계적 문해력 학습 설계가 우수하다는 평가를 받았으며, 사고력 기반 영어 교육 모델로서 교육적 적용 가능성을 인정받았다.청담어학원 관계자는 “ESL 학습 이후 문법·내신 중심의 EFL 학습으로 이동하는 흐름이 일반적이었으나, 최근에는 영어 사고력과 문해력을 유지하면서 수능과 고등 내신까지 연결하려는 학부모 수요가 증가하고 있다”며 “ESL 기반 학습에 문해력 고도화 학습을 결합한 통합 영어 학습 방향을 제시하고 있다”고 밝혔다.이번 여름학기 입학테스트 증가에는 이벤트 요인도 작용했다. 청담어학원은 과거 입학테스트 응시 이력이 있는 학생을 대상으로 재응시 후 신규 등록 시 혜택을 제공하는 이벤트를 병행해 참여를 유도했다.청담어학원 측은 최근 학교 현장에서 중요성이 높아진 수행평가 대비 측면에서도, ESL 기반 사고력·표현력 학습과 문해력 중심 EFL 학습을 통합적으로 구성한 THE OPEN에 대한 학부모 관심이 이어지고 있다고 설명했다.