[서울데이터랩]미국 증시 혼조 속 기술주 강세…나스닥 0.91%↑·S＆P500 0.58%↑

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[서울데이터랩]미국 증시 혼조 속 기술주 강세…나스닥 0.91%↑·S＆P500 0.58%↑

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-29 06:15
수정 2026-05-29 06:15
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세줄 요약
  • 나스닥·S&P500 상승, 다우는 강보합
  • 반도체·빅테크 강세, VIX 하락
  • 오라클·MS·AMD·ARM 급등
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28일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주 강세를 중심으로 대체로 상승 마감했다. 다우존스 지수는 5만668.97로 전장보다 24.69포인트(0.05%) 오르며 강보합에 그쳤지만, S＆P500 지수는 7563.63으로 43.27포인트(0.58%) 상승했고 나스닥 종합지수는 2만6917.47로 242.74포인트(0.91%) 뛰었다.

대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 3만223.89로 250.32포인트(0.84%) 상승했다. 반도체 업종 흐름을 보여주는 필라델피아 반도체 지수도 1만2829.14로 126.96포인트(1.00%) 올라 기술주 투자심리를 뒷받침했다. 반면 경기 민감주 흐름을 반영하는 다우운송 지수는 2만1355.03으로 142.05포인트(0.66%) 내렸다.

시장 불안 심리는 다소 완화된 모습이었다. 변동성 지수인 VIX는 15.74로 전장보다 0.55포인트(3.38%) 하락했다. 주요 지수 가운데 나스닥과 반도체 지수가 상대적으로 강한 상승세를 보인 점은 성장주와 인공지능 관련 종목으로의 매수세가 이어졌음을 시사한다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 오라클이 203.70달러로 6.67% 급등하며 두드러졌다. 일라이 릴리는 1126.80달러로 4.05% 올랐고, GE 에어로스페이스는 1.14%, 모간스탠리는 1.08%, 애브비는 1.50% 상승했다. 반면 캐터필러는 2.45% 하락했고, 코카콜라는 1.48%, HSBC홀딩스 ADR은 1.83%, JP모건체이스는 0.85%, 엑슨모빌은 0.64% 내렸다.

나스닥 시가총액 상위 종목에서는 기술주 강세가 더 뚜렷했다. 마이크로소프트는 426.99달러로 3.47% 올랐고, AMD는 518.09달러로 4.55% 상승했다. ARM 홀딩스 ADR은 335.27달러로 10.76% 급등해 가장 강한 상승률을 기록했다. 엔비디아는 214.25달러로 0.78%, 애플은 312.51달러로 0.53%, 아마존은 274.00달러로 0.79%, 브로드컴은 426.58달러로 1.12% 상승했다. 반면 인텔은 0.72%, 시스코 시스템즈는 0.86%, 코스트코는 0.85%, 넷플릭스는 1.13% 하락했다.

이날 미국 증시는 전반적으로 빅테크와 반도체 중심의 상승 흐름이 지수 강세를 이끌고, 경기민감 업종과 일부 전통 소비주·금융주는 상대적으로 부진한 차별화 장세를 나타냈다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

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