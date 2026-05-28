주연테크, PC 사업 안정세 발판 삼아 신성장 동력 발굴 박차

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세줄 요약 창립 38주년을 맞은 주연테크가 PC 사업의 안정적 이익을 기반으로 신성장 동력 발굴에 속도를 냈다. 최대주주 화평홀딩스도 자문기관과 함께 투자 계획과 장기 성장 경로를 검토하며 협력했다. 회사는 유상증자 가능성을 일축하고, 신사업 성과가 나오는 시점에 맞춰 시장과 투명하게 소통하겠다고 밝혔다. PC 사업 안정 수익 기반 신사업 검토

화평홀딩스, 투자 계획·성장 경로 분석

유상증자 가능성 부인, 투명 소통 예고

이미지 확대 (사진=주연테크 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=주연테크 제공)

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올해로 창립 38주년을 맞은 주연테크가 주력인 PC 사업의 안정적인 수익을 기반으로 신규 사업 진출과 전략적 파트너십 구축에 나선다.주연테크는 현재 PC 사업부의 영업이익이 탄탄하게 유지되고 있으며, 이를 바탕으로 기존 사업 경쟁력 강화와 더불어 새로운 수익 모델을 찾기 위한 다각적인 검토를 진행하고 있다고 밝혔다.최대주주인 화평홀딩스 또한 전문 자문 기관을 지정해 전반적인 투자 계획과 장기 성장 경로를 분석하며 협력을 진행 중이다. 화평홀딩스는 주연테크가 오랜 기간 쌓아온 브랜드 가치를 높이 평가하며 주주 가치를 끌어올리기 위한 중장기적 결정을 내리겠다는 입장이다.장지환 주연테크 사장은 재무 전략이 사업 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장에 맞춰져 있다고 강조했다. 특히 일각에서 제기된 시총 유지를 위한 주주배정 유상증자 가능성에 대해서는 전혀 고려하지 않고 있으며, 안정된 수익 구조를 통해 주주들의 신뢰에 부응하겠다고 일축했다.주연테크는 향후 신사업과 관련된 구체적인 성과가 나오는 시점에 맞춰 시장과 투명하게 소통할 예정이다. 1988년 설립된 주연테크는 국내를 대표하는 1세대 PC 제조 기업으로 확고한 입지를 다져왔다.최근 국내 전통 하드웨어 제조사들이 장기적인 경쟁력 확보를 위해 사업 다각화를 시도하는 흐름 속에서, 주연테크의 이번 행보는 긍정적인 평가를 받는다. 오랜 기간 축적된 제조 및 유통 노하우에 새로운 IT 트렌드를 접목함으로써, 급변하는 기술 시장에 선제적으로 대응하고 기업 가치를 한 단계 높일 수 있는 전략적 전환점이 될 것으로 기대된다.