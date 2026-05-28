멜리언스, ‘얼리 썸머 페스타’ 프로모션 개시… 전 고객 무료배송 적용

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세줄 요약 멜리언스가 6월 30일 오전 9시까지 얼리 썸머 페스타를 연다. 전 제품 최대 82% 할인과 전 고객 무료배송을 적용하고, 카카오 플러스 친구 추가 혜택과 구매 금액대별 증정 이벤트도 운영한다. 신제품 넥밴드 선풍기는 2만9900원에 판매한다. 여름 맞이 얼리 썸머 페스타 개시

전 제품 최대 82% 할인과 무료배송 적용

넥밴드 선풍기 2만9900원 판매

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라이프 스타일 브랜드 멜리언스가 6월 30일 오전 9시까지 ‘얼리 썸머 페스타’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 여름 시즌을 앞두고 다양한 할인 혜택과 함께 전 고객 무료배송 혜택을 제공하는 것이 특징이다.이번 프로모션에서는 전 제품을 대상으로 최대 82%의 할인율이 적용되며, 카카오 플러스 친구 고객 대상 추가 혜택과 구매 금액대별 증정 이벤트도 함께 운영된다. 특히 기존 이벤트 대비 사은품 지급을 위한 최소 결제 금액 기준을 하향 조정하여 혜택의 수혜 범위를 확장했다.또한 이번 행사 기간에는 여름철을 겨냥해 출시된 신제품 ‘넥밴드 선풍기’가 최대 할인가인 2만 9900원에 책정되어 무료배송 혜택과 함께 공급된다. 야외 활동, 여행, 출퇴근 등 하절기 유동 상황에서 사용이 가능하도록 설계된 제품이다.이와 함께 일부 메인 제품 구매 소비자를 대상으로 휴대용 핸디 선풍기를 선착순 사은품으로 지급할 예정이다. 단순한 요금 할인 외에도 추가적인 증정 체계를 구축해 소비자의 선택을 유도한다는 방침이다.멜리언스는 생활가전 및 라이프스타일 제품을 선보이며 다양한 소비자 니즈를 반영한 제품을 지속적으로 출시해오고 있다. 대표 제품인 진동클렌저는 누적 판매량 150만개를 기록하며 소비자들의 꾸준한 관심을 받고 있으며, 이를 기반으로 다양한 제품군을 확대해 나가고 있다.멜리언스 관계자는 “온라인 쇼핑에서는 제품 가격뿐 아니라 배송비 부담도 구매 결정에 영향을 주는 요소 중 하나”라며 “이번 프로모션은 할인 혜택뿐 아니라 고객들이 보다 부담 없이 제품을 경험할 수 있는 부분까지 고려해 준비한 행사”라고 전했다.