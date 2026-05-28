코스피 불장에 지갑 열었나…1분기 가계 소비 3년 만에 최대 증가

데이터처, 1분기 가계동향조사

가구당 월평균 지출 310.5만원

소비 증가율, 소득 증가율 추월

증시 활황이 소비 자극 가능성

이미지 확대 올해 소비자물가 상승률 전망치 2.2% → 2.7%

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 =28일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2026.5.28

ondol@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 올해 소비자물가 상승률 전망치 2.2% → 2.7%

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 =28일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2026.5.28

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세줄 요약 올해 1분기 가계 소비지출이 310만5000원으로 1년 전보다 5.3% 늘며 3년 만에 가장 큰 폭을 기록했다. 자동차 구입 등 교통·운송 지출이 급증했고, 코스피 상승에 따른 자산효과가 소비 심리를 자극했을 가능성도 제기됐다. 1분기 가계 소비 3년 만에 최대 증가

자동차·교통 지출 급증, 소비 확대 견인

코스피 상승 자산효과, 소비심리 자극

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올해 1분기 가계 소비가 3년 만에 가장 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 자동차 등 내구재 소비가 급증한 데다 코스피 급등에 따른 ‘자산효과’까지 겹치면서 소비 증가세를 밀어올린 것 아니냐는 분석이 나온다.국가데이터처가 28일 발표한 ‘2026년 1분기 가계동향조사’에 따르면 올해 1분기 가구당 월평균 소비지출은 310만 5000원으로 지난해보다 5.3% 증가했다. 2023년 1분기(11.5%) 이후 3년 만에 가장 높은 증가율이다.소비 증가 속도는 소득 증가율(2.4%)을 추월했다. 소비지출 증가율이 소득 증가율을 웃돈 것은 2024년 2분기 이후 7분기 만이다. 물가 상승률을 반영한 실질소비지출도 3.1% 증가하며 2023년 1분기(6.6%) 이후 가장 높은 증가율을 기록했다.항목별로는 교통·운송 지출(12.1%)이 전체 지출 증가를 이끌었다. 특히 자동차 구입 지출이 29.6% 늘었고 운송기구 연료비도 5.3% 증가했다. 데이터처는 “중동전쟁으로 3월부터 본격화한 고유가 영향은 크지 않다”고 설명했다.오락·문화(12.0%), 보건(10.4%), 음식·숙박(5.1%) 지출도 증가했다. 반면 학령 인구 감소 영향으로 교육비는 2.9% 줄었고 주류·담배(-2.8%) 지출도 감소했다.소득 계층 전반에서 소비 확대 흐름도 나타났다. 소득 하위 20% 이하인 1분위 가구의 소비 지출은 월평균 7.3% 증가했고, 상위 20%인 5분위 가구 역시 6.9% 늘었다. 특히 저소득층에서는 교통·운송 지출이 37.0% 급증했는데 자동차 구입과 연료비 부담 증가 영향이 컸다.일각에서는 최근 증시 활황에 따른 자산 가치 상승이 소비 심리를 자극했을 가능성도 제기된다. 데이터처 관계자는 “자동차·가구 등 내구재 중심으로 소비지출이 늘어난 것을 보면 일부 영향을 준 것으로 보인다”고 밝혔다.다만 소비가 소득보다 빠르게 늘면서 가계 여력은 다소 약화됐다. 평균 소비성향은 71.5%로 1년 전보다 1.7%포인트 상승했다. 이는 소득에서 이자 등 비소비지출 제외한 값 처분가능소득 가운데 소비에 쓴 비중이 그만큼 커졌다는 의미다.소비지출 증가율이 소득 증가율을 웃돌면서 평균 소비성향은 71.5%로 1.7%포인트(p) 상승했다. 2023년 2분기(3.80%포인트) 이후 상승 폭이 가장 컸다. 이는 처분가능소득 가운데 소비에 쓴 비중이 그만큼 커졌다는 의미다. 반대로 처분가능소득에서 소비를 제외한 흑자액은 월평균 123만 9000원으로 3.1% 감소했다. 흑자율 역시 28.5%로 1.7%포인트 하락했다.