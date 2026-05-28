호주 12개교 입학 담당자 내한, ‘AEAS 2026 호주 조기 유학 박람회’ 6월 20일 개최

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세줄 요약 AEAS가 6월 20일 서울 소피텔 앰배서더에서 ‘2026 호주 조기 유학 박람회’를 연다. 호주 K-12 학교 12곳 입학 담당자가 직접 내한해 학교별 특징과 입학 정보를 1대1로 상담한다. AEAS 시험 성적 기반 상담과 통역 지원도 제공한다. 호주 K-12 학교 12곳 입학 담당자 내한

AEAS 주관 조기 유학 박람회 6월 20일 개최

학교별 비교·1대1 상담·통역 지원 제공

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호주 조기 유학 평가 분야의 전문 기관인 AEAS가 오는 6월 20일 ‘2026 호주 조기 유학 박람회’를 개최한다고 밝혔다. 41년 이상의 운영 연혁을 보유한 AEAS가 주관하는 이번 박람회는 호주 K-12 학교 12개소의 입학 담당자가 내한해 자녀 대상의 1대1 상담을 진행하는 연간 1회 구성의 단독 박람회다.행사는 오후 1시부터 5시까지 소피텔 앰배서더 서울 3층 바스티유 룸에서 열리며, 입장료는 무료이고 무료 주차도 제공된다. 사전 신청은 호주 조기 유학 박람회 페이지에서 기본 정보를 입력하면 확인 이메일을 통해 입장 QR 코드가 발송된다.이번 박람회의 차별점은 유학원이 아닌 호주 학교가 직접 방문한다는 점이다. 최상위 12개 학교의 입학 담당자를 한자리에서 만나 학교별 특징을 직접 비교하고 정확한 입학 정보를 얻을 수 있다. 특히 박람회 전 AEAS 시험에 응시한 뒤 부스를 방문하면 성적을 기반으로 한 입학 상담이 가능하다.또한 한자리에서 다양한 학교 환경, 기숙사 옵션, 교육과정 경로, 과외 활동 기회를 살펴볼 수 있다. 실제 대면 상담을 통해 각 학교의 기대 수준, 교육 방식, 자녀의 적합성 여부를 분석할 수 있도록 구성했다.여기에 AEAS 직원들이 현장에 배치되어 AEAS 시험과 학교들이 입학 및 등록 과정에서 평가 결과를 어떻게 활용하는지에 대한 정보를 제공할 예정이다. AEAS 담당자가 참여해 호주 조기 유학 계획 수립 및 시험 관련 1대1 컨설팅을 진행한다. 전문 통역사도 배치돼 언어 장벽 없이 상담에 집중할 수 있다.AEAS 관계자는 “자녀의 호주 조기 유학을 고려 중인 학부모라면 이번 박람회를 통해 국내에서 직접 호주 명문 학교 입학 담당자를 만나고 자녀에게 맞는 유학 계획을 구체화할 수 있는 기회를 놓치지 않길 바란다”며 “원활한 박람회 경험을 위해 사전 등록을 권장하며, 현장에서의 시간을 절약하는 데도 도움이 된다. 자세한 사전 신청 방법은 호주 조기 유학 박람회 공식 페이지에서 확인할 수 있다”고 밝혔다.