페타마이스, 이노비즈 AA등급 획득… MICE 산업 기술 경쟁력 입증

세줄 요약 페타마이스가 중소벤처기업부의 이노비즈 인증에서 AA등급을 받아 기술혁신성과 사업화 역량을 인정받았다. MICE 산업 기반의 디지털 운영 인프라와 행사 관리 시스템 개발, 특허 2종과 연구소 운영을 통해 기술 중심 기업으로 성장해 왔다. 이노비즈 AA등급 획득, 기술혁신성 인정

MICE 디지털 운영 인프라·시스템 고도화

특허 2종·연구소 기반, 시장 확대 추진

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주식회사 페타마이스(대표 이현철)가 기술혁신형 중소기업 인증인 ‘이노비즈(INNOBIZ)’ AA등급을 획득하며 MICE 산업 분야에서의 기술 경쟁력을 입증했다.이노비즈 인증은 중소벤처기업부가 주관하는 기술혁신형 중소기업 평가 제도로, 기술력과 성장성을 중심으로 기업을 평가한다. 특히 AA등급은 전체 인증 기업 중 상위 5%에 해당하는 수준으로, 기술 혁신성과 사업화 역량을 동시에 인정받은 기업에 부여된다. 이번 인증의 유효기간은 2026년 5월 14일부터 2029년 5월 13일까지다.페타마이스는 MICE(Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) 산업을 기반으로 다양한 사업을 전개하고 있으며, 관련 기술 특허 2종을 보유하고 있는 기술 중심 기업이다. 또한 자체 연구소를 운영하며 지속적인 연구개발을 통해 산업 현장에 적용 가능한 기술을 고도화하고 있다.특히 디지털 체계 중심의 MICE 운영 인프라 구축과 효율적 행사 관리 시스템 개발에 역량을 집중하며, 다변화하는 산업 여건에 대응할 수 있는 기술적 경쟁력을 확충해 왔다. 이를 기반으로 행사 집행의 효율성을 제고하고 데이터 중심의 의사결정을 지원하는 등 MICE 산업 부문의 디지털 전환을 전개하고 있다는 진단이다.페타마이스는 이번 이노비즈 AA등급 획득을 계기로 기술 중심 MICE 기업으로서의 경쟁력을 한층 강화하고, 국내외 시장 확대를 위한 기반을 더욱 공고히 할 예정이다.페타마이스 관계자는 “지속적인 연구개발을 통해 MICE 산업의 디지털 전환과 운영 효율화를 선도하는 기술 기반 전문기업으로서 입지를 더욱 넓혀 나가겠다”라고 포부를 밝혔다.