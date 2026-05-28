단양사격테마파크, 종합사격장 새단장 리뉴얼 오픈…“참여형 관광지로 변화”

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세줄 요약 충북 단양의 단양사격테마파크가 대대적인 시설 개선을 마치고 리뉴얼 오픈했다. 클레이 사격 중심에서 벗어나 화약권총, 공기소총 등 다양한 체험을 도입해 관람형이 아닌 참여형 관광지로 변화를 꾀했다. 안전교육과 운영 절차도 강화했다. 단양사격테마파크 시설 개선 후 리뉴얼 오픈

화약권총·공기소총 도입, 체험형 관광 전환

안전교육 강화로 초보자 참여 환경 정비

이미지 확대 단양사격테마파크 제공 닫기 이미지 확대 보기 단양사격테마파크 제공

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충북 단양군에 위치한 종합사격장 단양사격테마파크가 대대적인 시설 개선을 마치고 리뉴얼 오픈했다.단양읍 노동장현로에 위치한 단양사격테마파크는 기존 클레이 사격 위주의 운영에서 벗어나 화약권총, 공기소총 등 다양한 총기 체험 콘텐츠를 새롭게 도입했다. 이를 통해 단순 관람형 관광이 아닌 직접 체험하고 즐기는 참여형 관광지로 변화를 꾀했다.특히 최근에는 색다른 레저 활동을 찾는 젊은 층과 가족 단위 방문객들의 문의가 꾸준히 이어지고 있으며, 단양 여행 코스로 사격 체험을 포함하는 관광객도 늘어나는 추세다.안전 관리 시스템도 한층 강화됐다. 사격 전 별도의 안전교육 공간에서 전문 지도자의 체계적인 교육이 진행되며, 초보자들도 쉽게 참여할 수 있도록 운영 절차를 정비했다. 또한 사격 시설 전반을 재정비해 보다 안전하고 쾌적한 체험 환경을 구축했다.클레이 사격을 비롯해 다양한 사격 체험이 가능해지면서 단양사격테마파크는 레저 스포츠와 관광을 동시에 즐길 수 있는 복합 체험 공간으로 자리매김하고 있다.특히 실제 사격 스포츠 특유의 긴장감과 타격감을 경험할 수 있다는 점이 방문객 만족도를 높이는 핵심 요소로 꼽힌다.단양사격테마파크 관계자는 “안전성과 체험 만족도를 모두 높일 수 있도록 지속적으로 시설을 개선하고 있다”며 “앞으로도 단양을 대표하는 체험 관광시설로 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.