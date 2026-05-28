카카오 노조, 내달 10일 판교서 집회…파업 투쟁 본격화

지노위 조정 결렬 후 쟁의권 확보…계열사도 동참

이미지 확대 서승욱 카카오 노조 지회장이 27일 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정 회의에 참석, 조정회의실로 들어가고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서승욱 카카오 노조 지회장이 27일 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정 회의에 참석, 조정회의실로 들어가고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 카카오 노조가 내달 10일 판교역 일대에서 집회를 열고 본격적인 단체행동에 나선다. 본사 노조는 경기 지방노동위원회 조정이 끝내 중지되며 카카오페이·카카오엔터프라이즈 등 4개 계열사와 함께 쟁의권을 확보했다. 노조는 회사의 수동적 대응과 신뢰 훼손을 지적하며 6월 파업 투쟁을 준비하겠다고 밝혔다. 판교역 일대 집회 예고, 단체행동 본격화

지방노동위 조정 중지, 4개 계열사 쟁의권 확보

회사 대응 비판, 6월 파업 투쟁 준비

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오 노조가 내달 10일 판교역 일대에서 집회를 열고 본격적인 단체행동에 나선다.28일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 내달 10일 성남 판교역 일대를 행진하는 집회를 연다.카카오 본사 노조는 전날 경기 지방노동위원회에서 오후 11시까지 조정을 이어갔지만 결국 합의점을 찾지 못하고 조정이 중지됐다. 이에 카카오 본사 노조는 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 4개 계열사와 함께 쟁의권을 확보했다.이날 카카오 노조는 입장문을 내고 본격적으로 파업 투쟁을 준비한다는 계획을 밝혔다.카카오 노조는 입장문에서 “조정중지 결정 이후에도 대화의 가능성을 완전히 닫지 않을 것이다”라며 “그러나 더 이상 기다림과 인내만으로 문제를 해결할 수 없어 조합원들과 함께 6월 파업 투쟁을 본격적으로 준비해나갈 것이다”라고 말했다.노조 측은 이번 조정 중지 결정이 회사와 구성원 간 신뢰가 무너져있음을 보여주는 결과라고 평가했다.카카오 노조는 “회사는 교섭이 장기간 이어지는 동안에도 책임 있는 결단보다는 수동적인 대응으로 일관했다”라며 “교섭 과정에서 일방적으로 성과급을 지급하며 교섭의 신뢰를 훼손했고 수차례 교섭대표 변경과 불충분한 수정안 제시로 대화의 연속성이 흔들렸다”라고 전했다.카카오 노조는 구체적인 파업 투쟁 일정은 별도 채널로 전하겠다는 입장이다.