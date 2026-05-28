화이트하우스요양원, 6월 서울 마포구 개소 예정

세줄 요약 화이트하우스요양원이 오는 6월 서울 마포구 상수동에 문을 연다. 1인실 15개와 2인실 38개 등 91병상 규모로, 한강 조망 옥상정원과 편백나무실을 갖췄다. 층별 간호사와 케어매니저가 상주해 생활 지원과 일상 케어를 제공할 계획이다. 6월 마포구 상수동 개소 예정

91병상 도심형 요양시설 조성

한강 조망·생활 중심 케어 강조

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화이트하우스요양원이 오는 6월 서울 마포구 상수동에 개소할 예정이라고 밝혔다.화이트하우스요양원은 한강 조망이 가능한 도심형 요양시설로, 호텔 전문 운영사가 설계와 운영에 참여한 것이 특징이다. 시설은 1인실 15개, 2인실 38개 등 총 91병상 규모로 구성된다.시설 내에는 한강을 바라볼 수 있는 옥상정원과 편백나무실이 마련되며, 각 층에는 노인안전목욕시스템이 적용된 워크인 욕조를 설치해 거동이 불편한 어르신들도 보다 편리하게 목욕 서비스를 이용할 수 있도록 했다.또 층별 간호사와 케어매니저 상주 시스템을 운영해 입소자들의 생활 지원과 일상 케어가 이뤄질 수 있는 환경을 구축할 계획이다.요양원 관계자는 “입소 어르신들이 보다 편안하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 시설과 운영 시스템을 준비하고 있다”고 밝혔다.한편 화이트하우스요양원은 한강 조망과 도심 접근성 등을 갖춘 생활 중심 요양환경 조성에 중점을 두고 운영될 예정이다.