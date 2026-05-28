한은, 올해 경제성장률 2.0%→2.6%로 대폭 상향

이미지 확대 신현송 한국은행 총재가 28일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 2026.5.28 사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 신현송 한국은행 총재가 28일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 2026.5.28 사진공동취재단

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한국은행이 28일 발표한 수정 경제전망에서 올해 경제성장률 전망을 기존 2.0%에서 2.6%로 크게 올렸다.반도체 수출 호조에 힘입어 지난달 발표된 올해 1분기 GDP 성장률 속보치가 전 분기 대비 1.7%로 기존 전망치(0.9%)를 크게 웃돈 영향으로 연간 성장 전망도 크게 높인 것으로 풀이된다. 인공지능(AI) 열풍과 반도체 호황에 대한 한은의 판단이라고 할 수 있다.한은은 이날 올해 소비자물가 상승률 전망치도 기존 2.2%에서 2.7%로 상향 조정했다. 중동전쟁 장기화에 따른 고유가가 생산자물가와 소비자물가에 압력으로 작용하는 상황을 반영한 것으로 보인다.