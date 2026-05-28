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김가네, 예비창업자 대상 ‘추천상권 개발 서비스’ 도입

입력 2026-05-28 09:51
수정 2026-05-28 09:51
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세줄 요약
  • 예비창업자용 추천상권 개발 서비스 도입
  • 지역별 상권·창업조건 사전 조회 지원
  • 희망지역 비교와 상담 연계로 편의성 강화
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사진=김가네 제공
사진=김가네 제공


김밥 분식 프랜차이즈 김가네는 예비창업자를 위한 ‘추천상권 개발 서비스’를 도입했다고 밝혔다.

해당 서비스는 지역별 상권 정보를 효율적으로 조회할 수 있도록 기획됐다. 단순한 브랜드 안내 방식에서 벗어나 실제 창업 단계에서 요구되는 상권 정보와 예상 창업 조건 등을 사전에 조회할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.

최근 외식 프랜차이즈 업계에서는 입지 선정과 상권 분석 중요성이 커지면서 지역별 유동인구와 상권 특성, 예상 창업비용 등 구체적인 정보를 확인하려는 수요가 늘고 있다. 이에 김가네는 홈페이지 내에서 주요 상권 정보를 확인할 수 있도록 관련 서비스를 구축했다.

해당 서비스는 희망 지역, 상권 유형, 예상 운영 규모, 추천 평수, 예상 창업비용 등의 데이터를 포함한다. 상권 특성에 따라 매장 운영 방식을 연계할 수 있도록 구성했으며, 관심 상권과 관련해서는 계약부 담당자와의 직접 상담 과정도 지원한다.

운영 조건과 지역별 상권 특성을 한 번에 확인할 수 있도록 구성한 점도 특징이다. 예비창업자는 희망 지역별 정보를 미리 비교·검토할 수 있어 초기 창업 준비 과정의 편의성을 높일 수 있다.



김가네 관계자는 “창업 과정에서 상권 분석은 중요한 요소 중 하나인 만큼 보다 구체적인 정보를 바탕으로 준비할 수 있도록 서비스를 기획했다”며 “앞으로도 창업 준비 과정에서 활용할 수 있는 콘텐츠와 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
양승현 리포터
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