HD현대중공업·한화오션 ‘20조 K핵잠’ 수주 진검승부

HD현대중, 차세대 원전 기술 선도

한화오션, 방산 계열사와 ‘시너지’

두 회사 컨소시엄 가능성도 있어

미국 동의·핵연료 등 난제도 많아

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세줄 요약 정부가 핵추진잠수함 건조 계획을 공식화했다. HD현대중공업과 한화오션의 수주전이 본격화될 전망이다. 20조원 넘는 장보고 N사업은 국내 첫 핵잠 건조라는 상징성이 크지만, 미국 동의와 핵연료 확보, 주민 설득 등 난제가 남았다. 핵추진잠수함 개발 공식화, 장보고 N사업 추진

HD현대중공업·한화오션 수주 경쟁 본격화

미국 동의·핵연료·주민 설득 등 난제 부각

2026-05-28 B2면

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정부가 핵추진잠수함(핵잠) 개발 계획을 공식화하면서 국내 대표 조선소인 HD현대중공업과 한화오션의 수주전이 본격화할 전망이다. 수조원대 사업인데다 국내 첫 핵잠 건조라는 상징성이 큰 만큼 경쟁도 치열할 수밖에 없다. 업계에서는 우리나라 기술력만으로 핵잠 건조가 가능하다고 판단하지만, 국내 건조에 대한 미국 동의와 핵연료 확보, 방사능 문제에 대한 주민 설득 등 난제 해결이 우선이라는 분석도 나온다.정부는 지난 26일 발표한 핵추진잠수함 건조 기본계획에서 핵잠 사업을 ‘장보고 N사업’이라 명명하고 2030년대 중반 1번함 진수·2030년대 후반 이후 실전 배치를 목표로 제시했다. 또 국내에서 핵잠을 개발·건조하겠다고 밝혔다. 총 사업규모는 20조원이 넘을 것으로 추정된다.핵잠은 추진동력이 원자력, 즉 핵에너지에서 나오는 핵 추진 잠수함이다. 원자로의 강력한 힘을 기반으로 선체를 크게 키울 수 있고 일반 디젤 잠수함보다 장기간 잠항이 가능하다. 이 때문에 핵잠 건조는 원자력·방산·조선 산업이 결합한 국가 전략 사업으로 평가된다. 업계에서는 소형 원자로 설계·운용 능력과 기존 디젤 잠수함 건조 기술 등을 결합하면 기술력은 충분하다는 평가다.첫 ‘K-핵잠’ 타이틀이 달린 만큼 주요 조선업체들도 적극 수주에 나설 전망이다. HD현대중공업은 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 기술과 잠수함 성능개량 사업 경험을 앞세운다. 특히 최근 미국 테라파워의 나트륨 원자로 주기기(RES) 핵심 설비를 제작하는 우선협상대상자로 선정되는 등 원전으로 포트폴리오를 확장하고 있다. HD현대중공업 관계자는 “SMR 등 차세대 원자력 추진 선박 기술을 선도하고 있고 대한민국 해군 주력인 214급(장보고-Ⅱ) 잠수함 성능개량 사업을 수주하는 등 우수한 기술을 보유하고 있다”고 강조했다.한화오션은 장보고-III 잠수함 건조 경험과 한화그룹의 방산·에너지 계열사 간 시너지를 강점으로 내세운다. 그간 23척의 잠수함을 수주해 HD현대중공업(9척)에 비해 실적이 많다는 점도 강조한다. 미국과의 협의 과정에서 ‘미국 내 건조’로 결정될 경우, 미국 필라델피아 조선소를 확보한 한화오션이 유리할 것이라는 관측도 나온다.전략자산이라는 핵잠의 특성상 두 회사의 컨소시엄 형태로 추진될 가능성도 있다. 국내 방산 업계의 기술과 역량을 결집해야 하는 프로젝트인 만큼 단독 개발·건조보다 공동개발 또는 분산건조가 합리적이라는 것이다.다만 실제 건조까지 넘어야 할 산도 많다. 양욱 아산정책연구원 연구위원은 “막대한 예산이 드는 만큼 예산 규모와 활용 계획이 나와야 한다”며 “방사능 위험 문제도 있어 주민 합의를 거쳐야 건조까지 이어질 수 있을 것”이라고 말했다. 문근식 한양대 공공정책대학원 특임교수는 “두 조선소에서 생산하면 건조 기간 단축 등 장점이 있지만 상세설계 등에서는 경쟁이 붙을 가능성이 높다”며 “어려운 과제인 만큼 국방부·산업부·외교부 등 전체를 아우를 컨트롤 타워가 필요하다”고 제언했다.