HD현대중공업·한화오션 ‘20조 K핵잠’ 수주 진검승부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

HD현대중공업·한화오션 ‘20조 K핵잠’ 수주 진검승부

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-05-27 18:26
수정 2026-05-27 18:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

HD현대중, 차세대 원전 기술 선도
한화오션, 방산 계열사와 ‘시너지’
두 회사 컨소시엄 가능성도 있어
미국 동의·핵연료 등 난제도 많아

이미지 확대


정부가 핵추진잠수함(핵잠) 개발 계획을 공식화하면서 국내 대표 조선소인 HD현대중공업과 한화오션의 수주전이 본격화할 전망이다. 수조원대 사업인데다 국내 첫 핵잠 건조라는 상징성이 큰 만큼 경쟁도 치열할 수밖에 없다. 업계에서는 우리나라 기술력만으로 핵잠 건조가 가능하다고 판단하지만, 국내 건조에 대한 미국 동의와 핵연료 확보, 방사능 문제에 대한 주민 설득 등 난제 해결이 우선이라는 분석도 나온다.

정부는 지난 26일 발표한 핵추진잠수함 건조 기본계획에서 핵잠 사업을 ‘장보고 N사업’이라 명명하고 2030년대 중반 1번함 진수·2030년대 후반 이후 실전 배치를 목표로 제시했다. 또 국내에서 핵잠을 개발·건조하겠다고 밝혔다. 총 사업규모는 20조원이 넘을 것으로 추정된다.

핵잠은 추진동력이 원자력, 즉 핵에너지에서 나오는 핵 추진 잠수함이다. 원자로의 강력한 힘을 기반으로 선체를 크게 키울 수 있고 일반 디젤 잠수함보다 장기간 잠항이 가능하다. 이 때문에 핵잠 건조는 원자력·방산·조선 산업이 결합한 국가 전략 사업으로 평가된다. 업계에서는 소형 원자로 설계·운용 능력과 기존 디젤 잠수함 건조 기술 등을 결합하면 기술력은 충분하다는 평가다.

첫 ‘K-핵잠’ 타이틀이 달린 만큼 주요 조선업체들도 적극 수주에 나설 전망이다. HD현대중공업은 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 기술과 잠수함 성능개량 사업 경험을 앞세운다. 특히 최근 미국 테라파워의 나트륨 원자로 주기기(RES) 핵심 설비를 제작하는 우선협상대상자로 선정되는 등 원전으로 포트폴리오를 확장하고 있다. HD현대중공업 관계자는 “SMR 등 차세대 원자력 추진 선박 기술을 선도하고 있고 대한민국 해군 주력인 214급(장보고-Ⅱ) 잠수함 성능개량 사업을 수주하는 등 우수한 기술을 보유하고 있다”고 강조했다.

한화오션은 장보고-III 잠수함 건조 경험과 한화그룹의 방산·에너지 계열사 간 시너지를 강점으로 내세운다. 그간 23척의 잠수함을 수주해 HD현대중공업(9척)에 비해 실적이 많다는 점도 강조한다. 미국과의 협의 과정에서 ‘미국 내 건조’로 결정될 경우, 미국 필라델피아 조선소를 확보한 한화오션이 유리할 것이라는 관측도 나온다.

전략자산이라는 핵잠의 특성상 두 회사의 컨소시엄 형태로 추진될 가능성도 있다. 국내 방산 업계의 기술과 역량을 결집해야 하는 프로젝트인 만큼 단독 개발·건조보다 공동개발 또는 분산건조가 합리적이라는 것이다.

다만 실제 건조까지 넘어야 할 산도 많다. 양욱 아산정책연구원 연구위원은 “막대한 예산이 드는 만큼 예산 규모와 활용 계획이 나와야 한다”며 “방사능 위험 문제도 있어 주민 합의를 거쳐야 건조까지 이어질 수 있을 것”이라고 말했다. 문근식 한양대 공공정책대학원 특임교수는 “두 조선소에서 생산하면 건조 기간 단축 등 장점이 있지만 상세설계 등에서는 경쟁이 붙을 가능성이 높다”며 “어려운 과제인 만큼 국방부·산업부·외교부 등 전체를 아우를 컨트롤 타워가 필요하다”고 제언했다.
김지예 기자
세줄 요약
  • 핵추진잠수함 개발 공식화, 장보고 N사업 추진
  • HD현대중공업·한화오션 수주 경쟁 본격화
  • 미국 동의·핵연료·주민 설득 등 난제 부각
2026-05-28 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정부가 발표한 핵추진잠수함 사업의 명칭은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로