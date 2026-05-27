크래버대게나라 ‘2026 BIG 대게축제’ 진행

세줄 요약 크래버대게나라가 6월 30일까지 ‘2026 BIG 대게축제’를 진행한다. 시즌 프리미엄 대게 물량을 대량 확보해 특별가로 제공하고, 가족 외식과 모임 고객의 방문 문의가 늘고 있다. 한정 수량 행사로 물량 소진 시 조기 종료될 수 있다. 6월 30일까지 BIG 대게축제 진행

프리미엄 대게 특별가 제공

가족 외식·모임 수요 증가

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대게·킹크랩·랍스터 전문점 크래버대게나라가 오는 6월 30일까지 ‘2026 BIG 대게축제’를 진행 중이라고 밝혔다.지난주부터 시작된 이번 대게축제는 해당 시즌의 프리미엄 대게 물량을 대량으로 확보함에 따라 마련된 행사로, 소비자들이 대게 메뉴를 특별가에 이용할 수 있도록 운영된다.행사 기간에는 확보된 물량을 기반으로 프리미엄 대게를 안정적으로 공급하고 있으며, 가족 외식이나 모임 고객들을 중심으로 방문 문의도 이어지고 있다는 설명이다.크래버대게나라 관계자는 “이번 BIG 대게축제는 소비자들이 시즌 프리미엄 대게를 부담 없이 이용할 수 있도록 마련한 행사”라며 “프로모션 시작 이후 고객들의 방문이 지속되고 있으며, 가족 외식이나 식사 자리에 부합하도록 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.한편 ‘2026 BIG 대게축제’는 한정 수량으로 운영되며 준비된 물량 소진 시 조기 종료될 수 있다. 매장별 행사 가격과 운영 내용은 일부 상이할 수 있으므로 자세한 내용은 크래버대게나라 공식 홈페이지 및 각 매장을 통해 확인할 수 있다.