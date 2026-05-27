“뜨거워도 괜찮아” 성심당 ‘튀김소보로’도 AI가 만든다

펄펄 끓는 튀김기에 알아서 빵 넣어주는 AI로봇… 김정관 “M.AX 서비스업도 적용”

이미지 확대 임영진(맨 오른쪽) 성심당 대표가 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 김정관(오른쪽 두번째) 산업통상부 장관에게 시그니처 메뉴인 ‘튀김소보로’를 만들기 위해 반죽 형태의 빵 수십개를 트레이에서 펄펄 끓는 튀김기로 옮기고 있는 로봇에 대해 설명하고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 임영진(맨 오른쪽) 성심당 대표가 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 김정관(오른쪽 두번째) 산업통상부 장관에게 시그니처 메뉴인 ‘튀김소보로’를 만들기 위해 반죽 형태의 빵 수십개를 트레이에서 펄펄 끓는 튀김기로 옮기고 있는 로봇에 대해 설명하고 있다. 대전 강주리 기자

이미지 확대 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 옮긴 빵을 튀김기에 넣고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 옮긴 빵을 튀김기에 넣고 있다. 대전 강주리 기자

이미지 확대 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 빵을 옮기는 작업을 하고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 빵을 옮기는 작업을 하고 있다. 대전 강주리 기자

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 튀김소보로 제조 과정에 활약 중인 로봇을 가리키고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 김정관 산업통상부 장관이 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 튀김소보로 제조 과정에 활약 중인 로봇을 가리키고 있다. 대전 강주리 기자

이미지 확대 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 옮긴 빵을 튀김기에 넣고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 대전 롯데백화점 성심당 매장에 있는 로봇이 27일 트레이에서 옮긴 빵을 튀김기에 넣고 있다. 대전 강주리 기자

이미지 확대 성심당 롯데백화점 대전점에서 27일 김정관(오른쪽 다섯번째) 산업통상부 장관 주재로 ‘국민체감 제조 인공지능 대전환(M.AX) 현장 확산 간담회에 앞서 임영진(오른쪽 여섯 번째) 성심당 대표 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대전 강주리 기자 닫기 이미지 확대 보기 성심당 롯데백화점 대전점에서 27일 김정관(오른쪽 다섯번째) 산업통상부 장관 주재로 ‘국민체감 제조 인공지능 대전환(M.AX) 현장 확산 간담회에 앞서 임영진(오른쪽 여섯 번째) 성심당 대표 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대전 강주리 기자

세줄 요약 성심당이 튀김소보로 제조에 AI 로봇을 도입해 반죽 투입, 뒤집기, 불량 판정, 포장까지 자동화했다. 산업부는 이를 국민체감 제조AX 사례로 소개하며 1조2000억원을 투입해 소상공인과 서비스업으로 확산하겠다고 밝혔다. 성심당 튀김소보로 제조에 AI 로봇 도입

고온 반복 작업 대체로 직원 부담 완화

반죽 투입·뒤집기·포장까지 자동화 추진

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“로봇이 튀김 기름 옆에서 일해주니 직원들이 뜨거운 열기에 고생 안 해도 돼 좋습니다. 다른 지점으로도 확대를 검토하겠습니다.”임영진 성심당 대표는 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장에서 시그니처 메뉴인 ‘튀김소보로’를 만드는 제조AI 로봇 시스템을 김정관 산업통상부 장관에게 소개했다. 로봇은 모양이 갖춰진 반죽 형태의 빵들이 수십개 놓인 빵틀을 한 번에 트레이에서 옮겨 펄펄 끓는 튀김기에 넣는 작업을 반복 수행했다. 4개 매장을 운영 중인 임 대표는 “본점 등 일부 매장은 공간이 협소해 아직 도입하지 못했지만, 공간 확장과 인테리어를 거쳐 제조AI 로봇 시스템을 단계적으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.제조업 인공지능 대전환(M.AX)이 제과점·음식점 등 서비스 업종에도 확산되고 있다. ‘튀김소보로’, ‘딸기시루’ 등 대전 유명 제과점인 성심당에선 인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 생산된 튀김소보로를 맛볼 수 있다.김 장관은 이날 정부 출범 1주년 성과로 임 대표와 성심당 튀김소보로 제조 현장(AI팩토리)을 돌아본 뒤 “빵집에서 사람이 하기 싫고 번거로운 일을 M.AX가 대체해준다”며 “M.AX는 첨단산업만 아닌 소상공인, 서비스업 등 경제 전반에 적용 가능하다”고 강조했다. 이어 “제조AI·로봇에 1조 2000억원을 투입해 성심당의 모범사례를 확산하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.성심당은 1년 전 고온의 작업 환경에서 고강도 반복 작업이 수행되는 튀김소보로 제조 과정에 AI로봇을 도입했다. 반죽 투입부터 빵 뒤집기, 불량 판정, 완제품 포장까지 전 과정을 자동화해 생산성을 20% 높일 계획이다. 로이랩스·인터텍 등 AI 기업들은 성심당뿐 아니라 안동소주, 삼양식품 ‘불닭볶음면’에 들어가는 불닭소스 등 국민 생활과 밀접한 제조·서비스업에 AI를 적용하고 있다.산업부는 이날 성심당 M.AX 현장 방문과 연계해 ‘국민체감 제조AI 현장 확산’ 간담회에서 ‘국민체감 제조AX’ 10개 과제를 공개했다. 안동 희곡양조장은 명인의 숙련도에 의존해 장시간 저어줘야 하는 발효조 교반 작업에 명인의 암묵지(노하우·경험)을 AI 로봇이 학습시켜 균일한 제품 생산을 하고 있다. 이를 통해 생산성은 37% 높이고 원가는 34% 절감했다고 산업부는 전했다.장충동왕족발보쌈은 AI 기반 불량육 선별·정량 포장 시스템을, 육군 스마트물류센터에선 로봇의 보급품 분류·포장 실증이 이뤄지고 있다. 산업부 관계자는 “육군 군수사령부 물류센터에 도입된 협동 로봇은 운영 효율성을 60% 증가시켰다”고 말했다.성심당 등이 참여 중인 M.AX 얼라이언스는 지난해 9월 출범했다. 산업부는 반도체·자동차 등 제조 공정에 AI를 도입해 생산성을 획기적으로 높이는 AI팩토리를 지난해까지 누적 102개 보급한 데 이어 올해 신규 100개 보급할 계획이다.