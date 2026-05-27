신성통상 지오지아, ‘고객 경험 중심’ 리뉴얼 매장 매출 26% 신장

연말까지 추가 6개점 리뉴얼 목표

이미지 확대 지오지아 스타필드 안성점 리뉴얼 매장. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 지오지아 스타필드 안성점 리뉴얼 매장. 신성통상 제공

세줄 요약 신성통상 지오지아가 전국 190개 매장을 대상으로 공간 환경 개선을 진행하고 있다. 지난해 8월 시작한 리뉴얼을 마친 10개 매장은 전년 동기 대비 평균 26% 매출이 늘었다. 고객 동선과 피팅룸, 상담 공간을 손봐 체류 편의도 높였다. 전국 190개 매장 대상 공간 개선 추진

리뉴얼 10곳 평균 매출 26% 신장 확인

동선·피팅룸·상담공간 재구성 확대

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신성통상의 남성복 브랜드 지오지아(ZIOZIA)는 전국 매장을 190곳을 대상으로 공간 환경 개선 프로젝트를 진행 중이라고 27일 밝혔다. 지난해 8월 착수 이후 리뉴얼을 완료한 매장 10곳은 전년 동기 대비 평균 26%의 매출 신장을 기록했다.이번 리뉴얼은 고객 경험을 중심으로 공간 전반을 재구성하는 데 초점을 맞췄다. 도시적이고 세련된 분위기가 매장 전체에서 일관되게 느껴지도록 공간을 정비했고, 시즌과 상품 구성에 따라 진열이 유연하게 바뀌어 고객이 원하는 제품을 더 자연스럽게 찾을 수 있도록 했다.피팅룸은 매장 양 끝으로 분산 배치해 붐비는 시간대에도 여유 있게 이용할 수 있다. 상담 공간을 넓히고 휴게 의자 수를 두 배로 늘려 잠깐 머무는 시간도 편안하게 보낼 수 있도록 했다. 직원이 고객 응대에 온전히 집중할 수 있도록 운영 동선도 손봤다. 창고 전용 출입문을 신설해 재고 관리와 고객 동선을 완전히 분리했다.스타필드 코엑스점, 스타필드 안성점, 현대시티아울렛 동대문점 등 주요 거점 매장이 리뉴얼을 완료했으며, 수도권과 광역 상권을 중심으로 순차 확대하고 있다.엄상용 신성통상 FS 본부장은 “고객이 오래 머물 수 있도록 동선 하나, 의자 하나까지 고객 입장에서 다시 설계했다”면서 “앞으로도 공간과 상품 경쟁력을 함께 높이며 고객 기대에 부응해 나갈 것”이라고 말했다.지오지아는 연말까지 추가 6개점 리뉴얼을 목표로 하고, 성과를 검증하며 이후 확대 계획을 구체화할 예정이다.