㈜도시유전, 국내기술 최초로 나프타급 재생원료 해외공급 진출

세줄 요약 도시유전이 폐플라스틱을 저온분해해 만든 나프타급 재생원료를 트라피규라에 전량 수출했다. 국내 자체 기술로 생산한 재생원료의 첫 해외 공급 사례이며, ISCC PLUS 인증과 품질 기준을 통과해 글로벌 석유화학 공급망 진입 의미를 키웠다. 국내 기술 첫 나프타급 재생원료 해외 수출

도시유전, 트라피규라와 전량 판매 계약 체결

ISCC PLUS 통과, 석유화학 공급망 진입

이미지 확대 웨이브 정읍, 트라피규라, ㈜도시유전 3사가 지난 5월 26일 온라인 화상을 통해 ㈜도시유전의 기술로 만든 ㈜웨이브정읍의 재생원료 수출계약식을 진행하고 있다. (사진의 오른쪽 하단은 트라피규라의 해리 카우퍼 콜즈 이사, 왼쪽 하단은 ㈜웨이브 정읍 박정우 대표, 오른쪽 상단은 트라피규라 캐빈 주노 이사, 왼쪽 상단은 좌로부터 (주)도시유전 함동현 본부장, (주)우리기술 노갑선 대표, (주)도시유전 정영훈 대표 닫기 이미지 확대 보기 웨이브 정읍, 트라피규라, ㈜도시유전 3사가 지난 5월 26일 온라인 화상을 통해 ㈜도시유전의 기술로 만든 ㈜웨이브정읍의 재생원료 수출계약식을 진행하고 있다. (사진의 오른쪽 하단은 트라피규라의 해리 카우퍼 콜즈 이사, 왼쪽 하단은 ㈜웨이브 정읍 박정우 대표, 오른쪽 상단은 트라피규라 캐빈 주노 이사, 왼쪽 상단은 좌로부터 (주)도시유전 함동현 본부장, (주)우리기술 노갑선 대표, (주)도시유전 정영훈 대표

이미지 확대 5월 26일 온라인 화상을 통해 도시유전의 기술로 만든 웨이브정읍의 재생원료 수출계약식을 진행하고 있다. 웨이브 정읍 박정우 대표(왼쪽), 트라피규라 해리카우퍼 골즈 이사(오른쪽) 닫기 이미지 확대 보기 5월 26일 온라인 화상을 통해 도시유전의 기술로 만든 웨이브정읍의 재생원료 수출계약식을 진행하고 있다. 웨이브 정읍 박정우 대표(왼쪽), 트라피규라 해리카우퍼 골즈 이사(오른쪽)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

친환경 에너지 기업 ㈜도시유전이 폐플라스틱에서 추출한 나프타급 재생원료를 다국적 기업에 수출하며 글로벌 석유화학 공급망에 본격 진입했다.국내 자체 기술로 생산한 재생원료가 해외로 수출되는 것은 이번이 처음이다.도시유전은 자사의 비연소 저온분해 기술이 적용된 공장 ‘웨이브정읍’에서 생산되는 나프타급 재생원료(RGO) 전량에 대해 글로벌 에너지·원자재 무역 상사인 ‘트라피규라(Trafigura)’와 판매 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.이번 수출 물량은 국제 친환경 인증인 ‘ISCC PLUS’를 획득하며 심사 절차가 까다로운 트라피규라의 품질 기준을 통과했다.그동안 글로벌 재생나프타 시장은 북유럽 및 일부 다국적 에너지 기업을 중심으로 형성돼 왔다.업계에서는 이번 계약을 두고 단순한 폐플라스틱 재활용을 넘어 한국의 독자 기술로 생산된 재생원료가 주류 석유화학 공급망에 실제 편입됐다는 점에서 의미가 크다고 평가하고 있다.이번 수출 물량을 생산하는 ㈜웨이브정읍은 폐비닐과 폐플라스틱을 전기를 이용한 저온 간접가열 방식으로 분해해 연간 4550톤의 고품질 재생원료를 생산하는 설비를 갖추고 있다.세라믹볼의 파동에너지로 탄소 결합 구조를 분리해 재생유 복원율을 높이고 다이옥신 등 유해 물질 발생은 최소화한 것이 특징이다.생산된 원료는 나프타(Naphtha)와 동등한 품질을 구현해 나프타분해설비(NCC) 등 기존 석유화학 공정에 원료로 직접 투입할 수 있다.최근 전 세계적인 ESG 경영 강화와 탄소 감축 규제, 중동 지역 지정학적 불안 등에 따라 재생나프타 수요는 급증하는 추세다.유럽 시장조사기관 리서치 네스테(Research Nester)에 따르면 글로벌 재생나프타 시장 규모는 2025년 약 6억 9811만 달러에서 2035년 18억 8000만 달러로 연평균 10.40% 이상 성장할 것으로 전망된다.정영훈 도시유전 대표는 “당사의 저온 분해 기술은 단순한 폐기물 처리 기술이 아니라 석유화학 산업의 원료 패러다임을 바꾸는 기술”이라며 “이번 트라피규라 수출 계약을 통해 한국형 순환경제 기술의 글로벌 경쟁력을 입증하게 됐다”고 밝혔다.한편 도시유전은 이번 수출을 교두보 삼아 ISCC PLUS 기반의 글로벌 공급망을 더욱 확대한다는 방침이다.향후 국내외 정유·석유화학 기업과의 협력을 통해 고부가가치 재생원료는 물론 지속가능항공유(SAF) 시장 진출에도 나설 계획이다.