서창우 한국파파존스 회장, 한국 로타리 나눔 100년 준비 나선다

세줄 요약 서창우 한국파파존스 회장이 한국로타리총재단 차차기 의장으로 공식 지명됐다. 1992년 로타리 가입 이후 청소년 지원, 장애인 체육, 취약계층 봉사에 힘써 왔으며, 2027~28년 임기 지도부로서 한국 로타리 100주년 준비를 이끌 전망이다. 차차기 의장 공식 지명, 100주년 준비

청소년·장애인·지역사회 봉사 확대 전망

30여년 로타리 봉사와 사회공헌 이력

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서창우 한국파파존스 회장이 한국로타리총재단 차차기 의장으로 공식 지명됐다. 한국 로타리 창립 100주년을 앞두고 선출된 차기 지도부는 청소년 육성 및 지역사회 봉사 범위 확대에 나설 것으로 전망된다.한국로타리총재단은 27일 서울 프레스센터에서 개최된 정기총회 의결을 통해 서 회장을 2027~28년도 임기의 차차기 의장으로 공식 지명했다고 발표했다.서 회장은 과거 국제로타리 3650지구 총재직을 수행했으며, 1992년 서울 교동로타리클럽 창립회원으로 가입한 이래 30여년 동안 관련 봉사활동을 지속해 왔다. 로타리 내부에서는 청소년 지원과 장애인 체육 지원 활동에 꾸준히 참여해 온 인물이라는 평가가 나온다.아울러 서 회장은 스페셜올림픽코리아 회장직과 동아시아 스페셜올림픽 회장직을 역임하며 장애인 스포츠 지원 활동을 이행해 왔다. 지난 2016년에는 스페셜올림픽 전국하계대회 조직위원장 보직을 맡아 장애인 체육 인식 개선 사업을 전개한 바 있다.대표적인 사회공헌 사례로는 ‘히딩크 드림필드 풋살구장’ 사업이 꼽힌다. 서 회장은 거스 히딩크 감독과 함께 전국 12개 지역에 시각장애인 전용 풋살구장 건립을 지원했다. 해당 사업은 장애 청소년 체육 활동 확대와 사회 통합 사례로 평가받고 있다.또 독거노인 주거환경 개선사업과 다문화가정 지원 활동, 취약계층 지원 사업 등에도 꾸준히 참여해 왔다. 로타리 내부에서는 지역사회 밀착형 봉사 모델을 확대해 온 인물이라는 평가가 나온다.서 회장은 2023년 봉사 경험과 로타리 철학을 담은 저서 ‘로타리에서 만나요’를 출간하기도 했다. 코로나19 시기에는 비대면 유튜브 채널 운영을 통해 회원 간 소통 활동도 이어갔다.특히 기업 경영과 봉사를 병행해 온 서 의장이 한국 로타리 100주년 준비를 맡게 되면서 민간 사회공헌 활동의 외연 확대에도 관심이 모인다.또 서 의장은 “나눔은 인생 최고의 선물”이라는 철학 아래 청소년·장학·지역사회 중심 봉사 활동 확대에 나설 것으로 전망된다.