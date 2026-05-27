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서창우 한국파파존스 회장, 한국 로타리 나눔 100년 준비 나선다

입력 2026-05-27 15:38
수정 2026-05-27 15:40
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세줄 요약
  • 차차기 의장 공식 지명, 100주년 준비
  • 청소년·장애인·지역사회 봉사 확대 전망
  • 30여년 로타리 봉사와 사회공헌 이력
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(사진=한국로타리총재단 제공)
(사진=한국로타리총재단 제공)


서창우 한국파파존스 회장이 한국로타리총재단 차차기 의장으로 공식 지명됐다. 한국 로타리 창립 100주년을 앞두고 선출된 차기 지도부는 청소년 육성 및 지역사회 봉사 범위 확대에 나설 것으로 전망된다.

한국로타리총재단은 27일 서울 프레스센터에서 개최된 정기총회 의결을 통해 서 회장을 2027~28년도 임기의 차차기 의장으로 공식 지명했다고 발표했다.

서 회장은 과거 국제로타리 3650지구 총재직을 수행했으며, 1992년 서울 교동로타리클럽 창립회원으로 가입한 이래 30여년 동안 관련 봉사활동을 지속해 왔다. 로타리 내부에서는 청소년 지원과 장애인 체육 지원 활동에 꾸준히 참여해 온 인물이라는 평가가 나온다.

아울러 서 회장은 스페셜올림픽코리아 회장직과 동아시아 스페셜올림픽 회장직을 역임하며 장애인 스포츠 지원 활동을 이행해 왔다. 지난 2016년에는 스페셜올림픽 전국하계대회 조직위원장 보직을 맡아 장애인 체육 인식 개선 사업을 전개한 바 있다.

대표적인 사회공헌 사례로는 ‘히딩크 드림필드 풋살구장’ 사업이 꼽힌다. 서 회장은 거스 히딩크 감독과 함께 전국 12개 지역에 시각장애인 전용 풋살구장 건립을 지원했다. 해당 사업은 장애 청소년 체육 활동 확대와 사회 통합 사례로 평가받고 있다.

또 독거노인 주거환경 개선사업과 다문화가정 지원 활동, 취약계층 지원 사업 등에도 꾸준히 참여해 왔다. 로타리 내부에서는 지역사회 밀착형 봉사 모델을 확대해 온 인물이라는 평가가 나온다.

서 회장은 2023년 봉사 경험과 로타리 철학을 담은 저서 ‘로타리에서 만나요’를 출간하기도 했다. 코로나19 시기에는 비대면 유튜브 채널 운영을 통해 회원 간 소통 활동도 이어갔다.

특히 기업 경영과 봉사를 병행해 온 서 의장이 한국 로타리 100주년 준비를 맡게 되면서 민간 사회공헌 활동의 외연 확대에도 관심이 모인다.

또 서 의장은 “나눔은 인생 최고의 선물”이라는 철학 아래 청소년·장학·지역사회 중심 봉사 활동 확대에 나설 것으로 전망된다.
양승현 리포터
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