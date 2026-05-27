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인천공항 ‘스마트패스 전용 출국장’ 연말까지 50%로 확대

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-05-27 15:20
수정 2026-05-27 15:20
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세줄 요약
  • 출국장 절반 스마트패스 전용화 확대
  • 입구 16개 중 8개 단계적 개편 추진
  • 얼굴인증 통과로 대기시간 단축 기대
이미지 확대
25일 오후 인천국제공항에서 항공기가 이륙하고 있다. 뉴스1
25일 오후 인천국제공항에서 항공기가 이륙하고 있다. 뉴스1


인천국제공항 출국장의 절반이 ‘스마트패스’ 전용 출국장으로 바뀐다.

국토교통부는 인천공항 출국장 입구 16개 중 8개를 스마트패스 전용 출국장으로 단계적 개편한다고 27일 밝혔다.

스마트패스는 인천공항 이용객이 여권과 안면 정보, 탑승권을 모바일 앱에 등록하면 출국장과 탑승 게이트를 얼굴인증만으로 통과할 수 있는 서비스다.

그간 스마트패스 이용객도 보안검색장에서는 일반 승객과 섞여 스마트패스로 인한 대기시간 단축 효과를 체감하기 어렵다는 지적이 제기됐다. 또 현재 스마트패스 전용 출국장은 전체의 18%인 3개에 불과하고 터미널 가장자리에 위치해 접근성이 떨어진다는 평가가 나왔다.

이에 인천국제공항공사는 28일부터 전체 출국장의 31% 수준인 5개 출국장을 스마트패스 전용으로 운영한다. 오는 10월에는 스마트패스 전용 출국장을 전체의 최대 50%까지 확대할 계획이다.



사전에 스마트패스를 등록하면 출국장 입구에서 인천공항 취항 모든 항공사의 신분확인 서비스를 이용할 수 있다. 또 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어프레미아 등 5개 항공사는 탑승권이 스마트패스 앱과 자동 연동돼 승객이 탑승권을 직접 입력하지 않아도 된다.
세종 조중헌 기자
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