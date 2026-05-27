19.4%↑ 역대급 반전 쓴 3월 출생아 수…7년 만에 최대치

데이터처 3월 인구동향

혼인 건수도 8년 만에 최다

이미지 확대 인천의 한 병원에서 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 인천의 한 병원에서 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 뉴스1

세줄 요약 올해 3월 출생아 수가 2만5200명으로 전년보다 19.4% 늘며 7년 만에 최대치를 기록했다. 1분기 출생아 수도 7만5013명으로 2019년 이후 가장 많았고, 합계출산율도 0.93명으로 올라 반등세가 이어졌다. 혼인 건수 증가와 30대 출산·결혼 회복이 흐름을 이끌었다. 3월 출생아 2만5200명, 7년 만에 최대

1분기 출생아·합계출산율 동반 상승

혼인 증가와 30대 출산 회복이 견인

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올해 3월 출생아 수가 2만 5000명을 넘기며 7년 만에 최대치를 기록했다. 출산 선행지표인 혼인 건수도 8년 만에 가장 많아지면서 2024년 월 2만 명 아래로 떨어졌던 출생아 수의 ‘V자 반등’이 가시화되는 모습이다.27일 국가데이터처의 ‘3월 인구동향’에 따르면 지난 3월 출생아 수는 2만 5200명으로 전년 동월 대비 19.4%(4088명) 증가했다. 3월 기준 증가율은 1981년 관련 통계 작성 이래 가장 높았고 증가 규모 역시 33년 만에 최대다. 이로써 출생아 수는 2024년 7월 이후 21개월 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어가게 됐다.분기 단위로도 반등 흐름이 두드러졌다. 1분기 누적 출생아 수는 7만 5013명으로 전년 대비 14.8%(9651명) 증가했다. 2019년 8만 3030명 이후 7년 만에 가장 많은 숫자다. 월별 전년 대비 증가율로 보면 1월 11.7%, 2월 13.6% 등 올 들어 10%를 웃도는 증가세가 이어지고 있다.여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수를 나타내는 합계출산율도 큰 폭으로 올랐다. 3월 합계출산율 0.93명으로 전년 동월(0.78명) 대비 0.15명 늘어나며 월간 기준 최대 증가폭을 기록했다. 올해 1분기 누적 합계출산율은 0.95명으로 집계됐다.이러한 회복세는 핵심 출산 연령대인 30대가 견인했다. 연령별 출산율(인구 1000명당 출생아 수)를 보면 30~34세가 88.2명으로 전년 대비 15.6명 늘었고, 35~39세도 9.5명 증가했다.혼인 건수도 크게 늘었다. 3월 혼인 건수는 2만1112건으로 전년 동월보다 1931건(10.1%) 증가해 3월 기준으로는 2018년 이후 가장 많았다. 지난 1분기 혼인 건수는 6만 2309건으로 전년 동기 대비 6.1%(3609건) 증가했다. 분기 기준 혼인 건수는 2024년 1분기부터 9분개 연속 증가하고 있다.혼인 증가세는 남녀 모두 20대 후반과 30대 초반이 주도했다. 전년 대비 연령별 혼인율(인구 1000명 당 혼인 건수)은 30~34세 남성이 4.1건, 25~29세 여성이 4.7건 각각 증가했다.정부는 30대 초반의 인구 증가와 결혼·출산에 대한 긍정적 인식 변화 등이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 국가데이터처 관계자는 “결혼 관련 패널티를 제거하려는 중앙·지방 정부의 정책적 노력도 젊은 층의 혼인에 대한 인식 변화에 영향을 주고 있지 않나 싶다”고 설명했다.