“2026년 임금협약 체결” 삼성전자 노사 임금협약 조인식 진행

여명구 부사장 “글로벌 경쟁력 강화 힘쓸 것”

최승호 위원장 “근로조건 개선 지속적 노력”

이미지 확대 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자에서 삼성전자 여명구 부사장과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장이 임금협약서에 서명하고 있다.

삼성그룹 초기업노조 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자에서 삼성전자 여명구 부사장과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장이 임금협약서에 서명하고 있다.

삼성그룹 초기업노조 제공

세줄 요약 삼성전자와 공동교섭단이 2026년 임금협약 조인식을 진행했다. 총파업 예정일 전날 밤 잠정합의안을 도출했고, 조합원 찬반투표에서 투표율 95.5%, 찬성률 73.7%로 최종 가결됐다. 노사는 대화로 타결을 이뤘다고 밝혔다. 2026년 임금협약 조인식 개최

잠정합의안, 조합원 투표로 최종 가결

노사, 대화 통한 타결 의미 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 삼성전자와 삼성전자 노동조합 공동교섭단(공동교섭단)이 2026년 임금협약 조인식을 개최했다.조인식은 경기 용인 기흥구 삼성전자 ‘더 유니버스’에서 열렸으며, 사측에서는 여명구 부사장과 김형로 부사장, 노조 측에서는 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장과 전국삼성전자노동조합 김재원 정책기획국장 등이 참석했다.삼성전자와 공동교섭단은 총파업 예정일을 하루 앞둔 지난 20일 밤 2026년 임금협약 잠정합의안을 극적으로 도출했다. 이후 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 진행된 조합원 찬반투표에서 투표율 95.5%, 찬성률 73.7%로 최종 가결됐다.여 부사장은 “이번 임금협약 타결을 계기로 노사가 한마음으로 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”며 “끝까지 대화의 끈을 놓지 않고 성실하게 교섭에 임해준 노동조합과 임직원 여러분께 감사드린다”고 말했다.최 위원장은 “이번 임금교섭 과정에서 아쉬운 부분도 있었지만, 장기간 이어진 대화와 논의 끝에 의미 있는 합의에 도달했다고 생각한다”며 “앞으로도 삼성전자 직원들의 근로조건 개선과 권익 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.