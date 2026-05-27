‘전략 자원’ 희토류… 폐컴퓨터서 캐낸다

기후부, 희토 영구자석 회수 추진

연간 희토 영구자석 2t 확보 전망

이미지 확대 김성환(사진 왼쪽) 기후에너지환경부 장관이 27일 경기 평택 소재 재활용업체를 찾아 폐컴퓨터 하드디스크에서 희토 영구자석을 재활용하는 과정을 살펴보고 있다. 기후에너지환경부 제공 닫기 이미지 확대 보기 김성환(사진 왼쪽) 기후에너지환경부 장관이 27일 경기 평택 소재 재활용업체를 찾아 폐컴퓨터 하드디스크에서 희토 영구자석을 재활용하는 과정을 살펴보고 있다. 기후에너지환경부 제공

세줄 요약 기후에너지환경부가 폐컴퓨터 하드디스크에서 희토류 영구자석을 회수해 비축하는 시범사업을 추진했다. 전기차, 로봇, 풍력발전기 등 첨단산업에 필요한 자원을 재활용하고, 해외 유출을 줄여 국내 자원순환 기반을 만들려는 목적이다. 폐컴퓨터 하드디스크서 희토류 자석 회수 시범사업 추진

전기차·로봇·풍력발전기용 핵심 자원 국내 확보 목표

연간 2t 회수 기대, 해외 유출 차단 계획

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전기차와 로봇, 방위 산업, 인공지능(AI) 등 첨단 미래 산업에 핵심 원료로 글로벌 국가 전략 자산이 된 희토류를 폐컴퓨터에서 발굴하는 시범사업이 펼쳐진다.기후에너지환경부는 27일 버려진 하드디스크로부터 희토류로 만든 영구자석을 회수해 비축하는 시범사업을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약은 한국환경공단과 이순환거버넌스(한국전자제품자원순환공제회), 한국금속재활용산업협회 등과 체결했다.매년 가정과 사업장에서 버려지는 컴퓨터 9만 5000여 대의 하드디스크에는 약 20g의 희토(네오디뮴 등) 영구자석이 포함돼 있다. 희토 영구자석은 외부 전원 등이 없어도 일반 자석보다 훨씬 강한 자기장을 만든다. 컴퓨터 하드디스크에서는 더 작은 공간에 더 많은 데이터를 저장하고 가동할 수 있게 해주는 핵심 부품이다.하이브리드·전기차 모터, 풍력발전기 터빈, 로봇, 드론 등 각종 첨단제품에 필수적인 부품이지만 공급망이 일부 국가에 편중돼 있어 글로벌 전략자원으로 분류된다. 하지만 하드디스크에 있는 희토 영구자석은 그간 재활용 가치가 없어 고철로 처리됐다. 사람이 일일이 수작업으로 분리해야 하고 어렵게 분리하더라도 국내 재활용 수요처가 없는 탓이다. 기후부는 이들 일부가 중국 등 국외로 유출되는 것으로 추정하고 있다.기후부는 시범사업을 통해 연간 2t의 희토 영구자석을 회수할 수 있을 것으로 내다봤다. 앞으로 희토 영구자석의 국내 자원순환 기반을 만들고 에어컨 컴프레셔 등 다른 폐자원에서도 영구자석을 회수하는 사업을 진행할 계획이다. 아울러 회수된 영구자석을 국내에서만 비축·활용하도록 하고 외국 반출을 제한한다.김성환 기후에너지환경부 장관은 “전기·전자폐기물에 포함된 폐영구자석은 첨단산업의 ‘비타민’인 희토류를 다시 회수할 수 있는 중요한 국가 전략자원”이라며 “민관이 한뜻으로 국내 희토류 재활용 생태계를 조성해 국가 첨단산업의 발전을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.