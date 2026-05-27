디오디아2.0, 6월 호국보훈의 달 맞아 군·경·소방 대상 할인 진행

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서울 양재동에 위치한 뷔페 디오디아2.0이 2026년 6월 ‘호국보훈의 달’을 맞아 군·경·소방 대상으로 30% 할인 혜택을 제공하는 감사 이벤트를 진행한다. 이번 행사는 6월 1일부터 30일까지 한 달간 진행된다.이번에 진행되는 할인 행사는 국가유공자를 비롯해 현직 군인, 예비군, 소방관, 경찰관 등 국민 안전과 사회 질서 유지를 담당하는 이들을 향한 존중과 격려의 취지에서 기획됐다. 해당 자격을 증명할 수 있는 대상자 본인에 한해 30%의 특별 할인율이 적용된다.디오디아2.0 측 관계자는 “국가와 사회를 위한 헌신에 항상 존경을 표하며, 오늘도 우리의 평화로운 일상을 지켜주시는 숨은 영웅들 덕분에 든든하다”라며 이번 행사를 통해 많은 분께 실질적인 혜택을 드릴 수 있기를 바란다”고 전했다.한편 디오디아2.0을 운영하는 엘타워는 웨딩, 가족연, 기업 연회 등의 연회 서비스를 제공하는 서울 강남권 소재의 연회 전문 센터다.