[속보] 삼성전자 성과급 잠정합의안 가결… 메모리 1인당 6억 받는다

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[속보] 삼성전자 성과급 잠정합의안 가결… 메모리 1인당 6억 받는다

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-05-27 10:28
수정 2026-05-27 10:44
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세줄 요약
  • 노사 임금협상 잠정합의안 가결
  • 찬성 73.7%, 과반 참여로 확정
  • 메모리사업부 최대 6억원 성과급
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27일 서울 서초구 삼성전자 사옥. 2026.5.27 연합뉴스
27일 서울 서초구 삼성전자 사옥. 2026.5.27 연합뉴스


삼성전자 노사의 임금협상 잠정합의안이 노동조합 투표에서 70%를 넘기는 찬성률로 가결됐다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 27일 오전 10시 마감한 잠정합의안 투표 결과 찬성 73.7%(4만 6142명)로 가결됐다고 밝혔다.

노조 규약에 따라 투표권자 과반이 참여해 과반이 찬성하면서 잠정합의안은 최종 확정됐다.

합의안 가결로 삼성전자 내 반도체(DS)부문 메모리사업부 직원들은 1인당 최대 6억원가량의 성과급을 수령할 전망이다. 반도체연구소·경영지원 등의 DS 공통조직 직원은 1인당 4억 7000만원, 파운드리·시스템LSI 소속은 2억 1000만원을 받을 것으로 보인다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서는 투표권자 5만 7332명 중 5만 5333명(96.5%)이 참여했고, 2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)에서는 8261명 중 7283명(88.2%)이 참여했다.



투표는 지난 22일 오후 2시 12분 시작돼 이날까지 엿새간 진행됐다. 의결권이 있는 노조 조합원 총 6만 5593명 중 6만 2616명이 투표에 참여해 최종 투표율은 95.5%를 기록했다.
이정수 기자
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