[속보] SK하이닉스, 시가총액 1조 달러 돌파…삼전 이어 두번째

세줄 요약
- 시총 1조 달러 돌파, 국내 두 번째 기록
- 주가 9.9% 급등, 시총 1600조원 육박
- 글로벌 시총 12위 상승, 반도체 위상 강화
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경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2026.1.29
SK하이닉스가 국내 증시에서 시가총액 ‘1조 달러’ 고지를 밟으며 역사적인 이정표를 세웠다. 삼성전자에 이어 SK하이닉스까지 한국을 대표하는 두 반도체 기업이 모두 ‘1조 달러 클럽’에 나란히 이름을 올리며 초일류 기업 반열에 올랐다.
27일 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 9.9% 오른 225만 4000원에 거래되고 있다.
이날 가파른 상승세로 시총은 1600조원에 육박했다. 하루 만에 시총이 140조원 가까이 불어나며 달러 기준 ‘1조 달러’ 선을 가뿐히 넘어섰다.
이로써 SK하이닉스는 삼성전자에 이어 국내 기업으로는 두 번째로 ‘1조 달러 클럽’에 이름을 올리게 됐다.
앞서 삼성전자가 지난 6일 아시아 기업으로는 대만 TSMC에 이어 두 번째로 1조 달러를 돌파한 지 불과 3주일 만이다.
이번 주가 급등으로 SK하이닉스의 글로벌 시총 순위는 전날보다 한 계단 상승한 12위로 뛰어올랐다.
현재 글로벌 시총 1위부터 5위까지는 엔비디아, 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존이 차지하고 있으며 TSMC, 브로드컴, 아람코, 테슬라, 메타가 그 뒤를 잇고 있다.
SK하이닉스는 11위인 삼성전자의 뒤를 바짝 쫓고 있으며, 그 뒤로는 미국의 전설적인 투자사 버크셔 해서웨이(13위)와 글로벌 반도체 경쟁사인 마이크론(14위)이 잇고 있다.
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