이른 여름, 닭값 15년 만에 ‘최고’…삼계탕 한 그릇 2만원 시대 오나

5월 ㎏당 6507원… 작년비 15%↑

월드컵 치킨 특수 땐 가격 치솟을 듯

세줄 요약 이른 더위와 고병원성 AI 여파로 육계 가격이 15년 만에 최고 수준까지 올랐다. 삼계탕 평균 가격도 상승해 2만원 시대가 가까워졌다는 전망이 나온다. 정부는 닭고기 긴급 할당관세와 할인 지원으로 여름 수요 대응에 나섰다. 육계 소매가격 15년 만에 최고치 기록

삼계탕 평균가 상승, 2만원 시대 전망

정부, 할당관세·할인 지원으로 대응

2026-05-27 B3면

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이른 더위가 찾아온 가운데 닭고기 가격이 고공행진을 이어가고 있다.26일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 5월 현재까지 평균 육계 소매가격은 1㎏ 당 6507원으로 집계됐다. 지난해 5월 가격(5657원)보다 15% 상승한 수치다.지난해에는 육계 소매가격이 대부분 5000원대에 머물렀고 8월에만 6000원을 넘겼지만, 올해 들어 지난 3월부터 3개월 연속 6000원대를 기록하고 있다. 특히 지난달에는 육계 가격이 6582원을 기록해 2011년 4월(6911원) 이후 15년여 만에 최고치를 나타냈다.이에 따라 한국소비자원 참가격에 따르면 지난달 서울 기준으로 삼계탕 평균 가격은 1만 8154원을 나타내 전년 동월(1만 7500원) 대비 3.73% 상승했다. 삼계탕 가격은 2024년 7월 1만 7000원을 넘었고, 지난해 8월에 1만 8000원도 넘어섰다. 일선 식당에서는 재료비에 더해 인건비와 전기·가스비, 임대료 등 복합적인 요인이 더해져 삼계탕 한 그릇에 2만원을 넘는 경우가 더 흔해질 것이란 전망이다.육계 가격 상승은 지난 겨울에 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생하면서 육용종계 30만 마리 이상이 살처분된 데 따른 여파로 풀이된다. 특히 대체재 역할을 하는 수입육도 운임 상승 등으로 가격 완충 기능이 약화할 수 있다는 전망이 나온다. 이란전쟁으로 물류 불안이 계속될 경우 사료 비용도 연쇄적으로 오를 수 있다는 우려도 있다. 오는 11일 시작되는 북중미 월드컵을 시작으로 본격적인 더위가 찾아오면 치킨, 삼계탕 등 닭고기 수요가 치솟을 것으로 전망된다.이에 정부는 오는 7월까지 닭고기 3만t에 대해 긴급 할당관세를 추진한다. 농림축산식품부는 닭고기에 대한 할인을 지원하고, 육용종란의 경우 스페인에 더해 벨기에산을 추가로 수입하면서 여름철 성수기 수요에 대비할 방침이다.﻿