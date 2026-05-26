코레일, 서소문 붕괴사고에 심야 임시 전철 투입

세줄 요약 코레일은 서소문 고가차도 붕괴 사고로 서울역과 신촌역 사이 전차선이 끊기자 여객 불편을 줄이기 위해 27일 오전 1시 50분까지 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선에 심야 임시 전동열차 4회를 추가 투입했다. 서소문 고가차도 붕괴로 열차 운행 중단

코레일, 심야 임시 전동열차 4회 추가 투입

서울역~신촌역 전차선 단전, KTX도 중지

이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

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한국철도공사(코레일)은 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인한 여객 열차 이용고객의 불편을 최소화하기 위해 27일 오전 1시 50분까지 심야 임시 전동열차를 총 4회 추가 투입한다고 26일 밝혔다.임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다.운행시각표는 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 각 역에서 확인할 수 있다.이날 오후 서소문 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생했다.이에 따라 코레일은 서울역과 신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간 열차 운행이 중지됐다고 설명했다. 서울역과 수색역 구간 전동열차 운행은 물론 행신역까지 운행하는 KTX 운행도 중지됐다.