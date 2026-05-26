버려지던 커피 찌꺼기·고기기름, ‘친환경 항공유’로 재탄생

정부가 커피 찌꺼기, 쌀겨, 동물성 기름 같은 유기성 폐자원을 활용해 지속가능항공유(SAF)와 바이오 연료를 만드는 국가 R&D를 시작했다. 2030년까지 487억원을 투입해 원료 발굴, 전처리, 고품질화, 환경성 인증 기술을 개발하고, 부산물 재활용과 전 과정 추적 관리도 추진한다.

커피 찌꺼기·고기기름 활용 SAF 개발 착수

2030년까지 487억원 투입, 탄소규제 대응

하루 30t 전처리·부산물 80% 재활용 추진