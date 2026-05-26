[포토뉴스] 안형준 국가데이터처장, AI데이터 전문기업 ‘엔코아’ 방문해 공공데이터 품질관리·민관협력 논의

이미지 확대 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 세 번째)이 26일 서울 마포구에 위치한 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=국가데이터처 제공) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 세 번째)이 26일 서울 마포구에 위치한 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=국가데이터처 제공)

이미지 확대 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 첫 번째)이 26일 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 김주민 대표(오른쪽에서 첫 번째)와 공공데이터 품질관리·표준화 방향을 논의하고, ‘2025년 기준 경제총조사’ 참여 협조를 당부하고 있다. (사진=국가데이터처 제공) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 첫 번째)이 26일 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 김주민 대표(오른쪽에서 첫 번째)와 공공데이터 품질관리·표준화 방향을 논의하고, ‘2025년 기준 경제총조사’ 참여 협조를 당부하고 있다. (사진=국가데이터처 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안형준 국가데이터처장은 26일 서울 마포구에 위치한 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 김주민 대표와 환담을 갖고, 공공데이터 품질관리 고도화와 민관 데이터 거버넌스 협력 방안을 논의했다.이번 방문은 인공지능(AI) 전환 시대를 맞아 공공데이터의 품질 및 표준화 체계 구축에 대한 현장 의견을 청취하고, 오는 6월 1일부터 실시되는 ‘2025년 기준 경제총조사’에 대한 협조를 요청하기 위해 마련됐다.안 처장은 데이터 가공·관리 솔루션 시연을 참관하고, 생성형 AI 시대에 선결돼야 할 데이터 거버넌스의 중요성과 공공데이터의 민간 활용도 제고 방안 등에 대한 의견을 청취했다.