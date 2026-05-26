[포토뉴스] 안형준 국가데이터처장, AI데이터 전문기업 ‘엔코아’ 방문해 공공데이터 품질관리·민관협력 논의

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 세 번째)이 26일 서울 마포구에 위치한 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=국가데이터처 제공)
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 첫 번째)이 26일 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 김주민 대표(오른쪽에서 첫 번째)와 공공데이터 품질관리·표준화 방향을 논의하고, ‘2025년 기준 경제총조사’ 참여 협조를 당부하고 있다. (사진=국가데이터처 제공)
안형준 국가데이터처장은 26일 서울 마포구에 위치한 데이터 전문기업 엔코아를 방문해 김주민 대표와 환담을 갖고, 공공데이터 품질관리 고도화와 민관 데이터 거버넌스 협력 방안을 논의했다.
이번 방문은 인공지능(AI) 전환 시대를 맞아 공공데이터의 품질 및 표준화 체계 구축에 대한 현장 의견을 청취하고, 오는 6월 1일부터 실시되는 ‘2025년 기준 경제총조사’에 대한 협조를 요청하기 위해 마련됐다.
안 처장은 데이터 가공·관리 솔루션 시연을 참관하고, 생성형 AI 시대에 선결돼야 할 데이터 거버넌스의 중요성과 공공데이터의 민간 활용도 제고 방안 등에 대한 의견을 청취했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
안형준 처장이 엔코아를 방문한 목적은?