‘연 19%’ 혹했는데… 대기업·고소득 청년은 청년미래적금 갈아타기 신중해야

세줄 요약 청년미래적금은 기본금리와 정부 기여금, 비과세 혜택을 더해 최대 연 19% 효과를 내지만 우대형 조건을 충족해야 한다. 일반형은 기여금이 절반 수준이고 월 납입 한도도 50만원으로 줄어 대기업·고소득 청년은 갈아타기 전 계산이 필요하다. 청년미래적금, 최대 연 19% 효과 강조

우대형·일반형 따라 기여금 차이 발생

월 납입 한도 축소로 갈아타기 신중

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공공기관에 다니는 김모(30)씨는 다음 달 출시되는 청년미래적금 가입을 고민하다 기존 청년도약계좌를 유지하기로 했다. ‘최대 연 19%대 효과’라는 설명만 보면 갈아타기가 유리해 보였지만, 따져보니 자신은 정부 기여금이 더 붙는 우대형이 아니라 일반형 대상이었다. 월 납입 한도도 70만원에서 50만원으로 줄어든다. 김씨는 “만기 수령액까지 계산해 보니 기존 계좌가 더 낫더라”고 말했다.26일 금융권에 따르면 청년미래적금은 기본금리 연 5%에 은행별 우대금리 2~3%포인트가 더해져 최고 연 7~8% 금리가 적용된다. 정부 기여금과 비과세 혜택까지 포함하면 우대형 기준 최대 연 19%대 일반 적금과 비슷한 효과를 낼 수 있다는 게 금융당국 설명이다.다만 중요한 건 ‘내가 어떤 조건에 해당하느냐’다. 청년미래적금은 3년간 월 최대 50만원까지 넣을 수 있고, 청년도약계좌는 5년간 월 최대 70만원까지 가능하다. 빨리 목돈을 만들고 싶다면 청년미래적금이, 더 긴 기간 큰 금액을 굴리고 싶다면 청년도약계좌가 유리할 수 있다.특히 청년미래적금의 ‘연 19% 효과’는 우대형 기준이다. 우대형은 총급여 3600만원 이하 중소기업 재직자나 연 매출 1억원 이하 소상공인 등 조건을 충족해야 한다. 연봉이 높거나 대기업·공공기관 재직자라면 일반형 대상이 될 가능성이 크다. 일반형은 정부 기여금 비율이 6%로 우대형(12%)의 절반 수준이다.예를 들어 매달 50만원씩 3년간 넣으면 원금은 1800만원이다. 금리 8% 기준으로 일반형은 약 2138만원, 우대형은 약 2255만원 수준을 받을 수 있다. 반면 기존 청년도약계좌에 월 70만원씩 꾸준히 넣고 있었다면 총 납입 규모 자체가 더 커 만기 수령액은 오히려 기존 계좌가 많을 수 있다.은행별 우대금리 조건도 변수다. 급여이체·카드 사용·앱 이용 같은 조건을 충족하지 못하면 최고 금리를 적용받기 어려울 수 있다. 금융권 관계자는 “새 상품이라고 무조건 갈아타기보다 본인이 우대형인지 일반형인지, 실제 우대금리를 받을 수 있는지부터 계산해 보는 게 중요하다”고 말했다.