[포토뉴스]조르단, 즐거운 양치 교육 ‘뉴 유니버스’ 론칭…동물 캐릭터와 함께하는 양치교실

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[포토뉴스]조르단, 즐거운 양치 교육 ‘뉴 유니버스’ 론칭…동물 캐릭터와 함께하는 양치교실

입력 2026-05-26 14:44
수정 2026-05-26 14:44
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26일 조르단 ‘뉴 유니버스’ 론칭 현장에서 모델들이 밝은 미소와 만세 포즈로 즐거운 양치 교육을 제안하는 ‘뉴 클래스 오브 클린’의 이미지를 전달하고 있다.
26일 조르단 ‘뉴 유니버스’ 론칭 현장에서 모델들이 밝은 미소와 만세 포즈로 즐거운 양치 교육을 제안하는 ‘뉴 클래스 오브 클린’의 이미지를 전달하고 있다.


양승현 리포터
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