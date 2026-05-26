경제 [포토뉴스]조르단, 즐거운 양치 교육 ‘뉴 유니버스’ 론칭…동물 캐릭터와 함께하는 양치교실 입력 2026-05-26 14:44 수정 2026-05-26 14:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/26/20260526500163 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 26일 조르단 ‘뉴 유니버스’ 론칭 현장에서 모델들이 밝은 미소와 만세 포즈로 즐거운 양치 교육을 제안하는 ‘뉴 클래스 오브 클린’의 이미지를 전달하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 26일 조르단 ‘뉴 유니버스’ 론칭 현장에서 모델들이 밝은 미소와 만세 포즈로 즐거운 양치 교육을 제안하는 ‘뉴 클래스 오브 클린’의 이미지를 전달하고 있다. 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 제공된 기사 내용이 있나요? 있음 없음