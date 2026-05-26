에틀리에, 아이돌 그룹 엔믹스 브랜드 모델 발탁…제품 라인업 및 캠페인 공개

세줄 요약 프래그런스 브랜드 에틀리에가 그룹 엔믹스를 새 브랜드 모델로 선정하고 캠페인을 공개했다. The Single, The Blend, The Inspired 세 컬렉션과 30ml·10ml 제품을 선보이며, 멤버별 향 조합을 담은 콘텐츠로 브랜드 철학을 전할 예정이다. 에틀리에, 엔믹스 브랜드 모델 발탁 발표

The Single·Blend·Inspired 라인업 공개

멤버별 향 조합 담은 캠페인 전개

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프래그런스 브랜드 에틀리에(etleé)가 그룹 엔믹스(NMIXX)를 새로운 브랜드 모델로 선정하고 관련 캠페인을 전개한다고 26일 밝혔다.에틀리에는 “Scents to Illuminate Your Everyday”를 슬로건으로 정하고, 향을 활용해 일상의 분위기와 개인의 취향을 표현하는 방식을 제시하는 브랜드다. 브랜드명은 프랑스어 étoile(별)과 atelier(공방)의 결합에서 유래됐으며, 브랜드 정체성을 바탕으로 향수 제품을 제조하고 있다.제품 라인업은 The Single, The Blend, The Inspired 세 가지 컬렉션으로 구성하며, 각각 다른 향의 취향과 라이프스타일을 제안한다. 30ml와 10ml 두 가지 사이즈로 출시돼 일상 속에서 부담 없이 향을 즐길 수 있도록 했다.이번 엔믹스 모델 발탁은 에틀리에의 브랜드 철학을 더욱 직관적으로 전달하기 위한 전략적 선택이다. 저마다 뚜렷한 개성과 존재감을 지닌 엔믹스의 이미지가 에틀리에가 추구하는 감각적이고 입체적인 브랜드 무드와 자연스럽게 맞닿아 있다는 점이 협업의 배경이 됐다. 에틀리에 공식 채널에는 etleé x NMIXX 캠페인 콘텐츠가 공개됐다.캠페인 과정에서는 엔믹스 멤버들이 선택한 세부 향수 항목이 포함됐다. 설윤이 선택한 ‘코튼 파우더’는 코튼 머스크 향을 기반으로 하며, 해원의 ‘플라워 ＆ 슈가’는 플로럴 머스크 향을 중심으로 구성됐다. 지우의 ‘스킨 센트’는 머스크 향을 바탕으로 구현됐고, 배이의 ‘바닐라 ＆ 라벤더’는 플로럴과 바닐라를 조합한 플로럴 구어망드 계열이다. 릴리가 선택한 ‘앰버 버번’은 우디 오리엔탈 플로럴 향이며, 규진의 ‘트와일라잇 블룸’은 플로럴 무드를 바탕으로 제조됐다.촬영 현장에서 엔믹스 멤버들은 각 향이 가진 감성과 분위기를 자연스럽게 구현해 에틀리에만의 브랜드 무드를 한층 입체적으로 살려냈다는 현장 관계자들의 호평을 받았다.브랜드 전략을 이끄는 옥은영 팀장은 “에틀리에는 향을 통해 자신만의 분위기와 취향을 표현하는 경험을 제안하는 브랜드”라며 “이번 엔믹스와의 협업이 단순한 모델 소개를 넘어 더 많은 소비자들이 에틀리에의 감각적인 무드와 브랜드 철학을 향과 함께 자연스럽게 경험하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.이어 “엔믹스와 함께한 다양한 비주얼·디지털 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 에틀리에만의 아이덴티티를 더욱 선명하게 전달해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.