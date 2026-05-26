아리코(ARIQO), SEABW 참가…Web3 금융 인프라 사업 확대 추진

세줄 요약 웹3 금융 플랫폼 아리코가 태국 방콕 SEABW에 참가해 토스, 비트고 등과 협업을 논의했다. 회사는 토큰 발행보다 자본과 유동성 확보를 우선하는 3단계 금융 인프라 전략을 공개하고, 3분기 자산 운용 솔루션 볼트와 거래 효율화 서비스 터미널 출시를 예고했다. SEABW 참가, 글로벌 협업 논의

RWA 기반 3단계 인프라 전략 공개

3분기 볼트·터미널 출시 예고

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웹3(Web3) 금융 플랫폼 아리코(ARIQO)가 태국 방콕에서 개최된 ‘동남아시아 블록체인 위크(SEABW)’에 참가해 글로벌 블록체인 기업들과 협의를 진행했다고 26일 밝혔다.동남아시아 블록체인 위크는 해당 지역의 주요 블록체인·핀테크 기업과 투자사가 참여하는 행사다. 최근에는 실물자산(RWA) 토큰화와 기관 투자자 중심의 디지털 금융 시장 동향이 주요 의제로 다뤄지면서 관련 인프라 기업들의 참여가 확인되고 있다.아리코는 이번 행사 기간 중 비바리퍼블리카(토스), 비트고(BitGo), 켄토 파운데이션 등 핀테크 및 블록체인 인프라 기업들과 프라이빗 행사 ‘알파 애프터 다크’를 공동으로 주최했다. 회사 측은 글로벌 웹3 생태계 내 협업 관계 설정과 사업 연계 가능성을 중심으로 논의를 진행했다고 설명했다.이를 위해 아리코는 초기 유동성 확보에 어려움을 겪는 기존 온체인 프로젝트들의 한계를 극복하기 위해 독자적인 ‘3단계 금융 인프라 구축 전략’을 공개했다. 글로벌 가상자산 매체 코인텔레그래프(Cointelegraph)는 관련 보도를 통해 “블록체인 프로젝트가 토큰 발행에 의존하는 경향과 달리, 아리코는 수익 창출 인프라를 우선 구축한다”고 전하며, “자본 우선, 자금 흐름 다음, 자체 시장은 마지막(Capital first. Flow second. Native market last)”이라는 아리코의 사업 철학을 다뤘다.아리코는 올해 3분기 첫 번째 서비스인 자산 운용 솔루션 ‘볼트(Vault)’를 출시할 계획이다. 기관 및 사용자 자산의 예치 환경을 조성해 초기 유동성을 확보한다는 구상이다.이어 글로벌 대형 가상자산 거래소 인프라와 연계해 거래 효율성을 높이는 ‘터미널(Terminal)’ 서비스도 선보일 예정이다. 이후 확보한 자본과 트레이딩 풀을 기반으로 디지털 자산과 실물자산(RWA)을 아우르는 종합 트레이딩 플랫폼 구축에 나선다는 방침이다.최근 글로벌 디지털 자산 시장에서는 단순 토큰 발행 중심 사업 모델보다 실제 자금 흐름과 안정적인 수익 구조를 확보한 플랫폼에 대한 관심이 높아지고 있다는 분석도 나온다. 특히 기관 투자자 유입 확대와 함께 금융 인프라 안정성 및 자산 운용 체계 중요성도 커지고 있다.아리코 공동창업자 엠마누엘 에스코바르 두로는 “안정적인 유동성과 자본 기반 확보를 중심으로 금융 생태계를 구축하는 것이 핵심 목표”라며 “올해 3분기 주요 서비스 출시 이후 글로벌 Web3 금융 시장 내 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.