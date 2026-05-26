믹순, 글로벌 엠버서더 엔하이픈과 다시 한번…‘실패없는 수분 커넥트’ 캠페인 전개

세줄 요약 믹순이 글로벌 앰버서더 엔하이픈과 다시 협업해 수분 라인 히알레배를 앞세운 새 캠페인을 시작했다. ‘실패 없는 수분 커넥트’ 메시지로 부담 없는 수분 솔루션을 강조하며, 글로벌 팬과 소비자 접점을 넓힐 계획이다. 믹순, 엔하이픈과 글로벌 수분 캠페인 재협업

히알레배 중심, 부담 없는 수분 솔루션 강조

글로벌 팬 접점 확대와 브랜드 시너지 강화

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K-뷰티 대표 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon)이 글로벌 K-pop 아이콘 엔하이픈(ENHYPEN)과 다시 한번 손잡고 새로운 글로벌 캠페인을 진행한다고 밝혔다.믹순은 엔하이픈과의 협업을 통해 수분 라인 제품군인 ‘히알레배’를 중심으로 글로벌 시장 내 소비자 접점을 확대한다는 방침이다.이번 캠페인은 ‘실패 없는 수분 커넥트, Hydration Connect, Like Never Before’를 메인 메시지로 내세워, 누구나 부담 없이 경험할 수 있는 믹순만의 섬세한 수분 솔루션을 담아냈다.특히 엔하이픈은 지난해 믹순과 함께한 다양한 글로벌 캠페인을 통해 자연스럽고 건강한 이미지로 브랜드가 추구하는 방향성을 효과적으로 전달하며 국내외 소비자들에게 좋은 반응을 얻은 바 있다.회사는 이번 캠페인을 통해 브랜드와 아티스트가 만들어내는 시너지를 더욱 확장하고, 글로벌 팬들과 소비자들에게 새로운 브랜드 경험을 선사할 계획이다.믹순 관계자는 “엔하이픈은 글로벌 영향력과 트렌디한 감성을 동시에 갖춘 아티스트로, 믹순이 추구하는 브랜드 이미지와 높은 시너지를 보여주고 있다”며 “이번 캠페인을 통해 믹순만의 차별화된 K-뷰티를 더욱 폭넓게 보여드릴 예정”이라고 전했다.엔하이픈과의 긍정적인 시너지를 바탕으로 한층 더 확장된 브랜드 메시지를 선보이며 글로벌 소비자들과의 접점을 한층 강화할 계획이다. 엔하이픈과 함께하는 믹순의 다양한 콘텐츠는 믹순 공식 SNS 및 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.