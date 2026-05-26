정용진 회장 “모든 책임은 저에게…스타벅스 직원들 따뜻한 시선 부탁”

이미지 확대 사과 인사하는 정용진 회장 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련 사과 인사를 하고 있다. 2026.5.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사과 인사하는 정용진 회장 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련 사과 인사를 하고 있다. 2026.5.26 연합뉴스

이미지 확대 사과문 발표하는 정용진 회장 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련 사과문을 발표하고 있다. 2026.5.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사과문 발표하는 정용진 회장 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련 사과문을 발표하고 있다. 2026.5.26 연합뉴스

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정용진 회장은 26일 서울 강남 조선팰리스 호텔서 대국민 사과문을 발표하며 “이번 일로 깊은 상처와 실망 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 국민 여러분께 신세계 그룹 회장으로써 진심으로 머리숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다”고 말했다.이어 “수많은 스타벅스 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라바주시기를 부탁드린다”면서 “이분들은 스타벅스 고객을 위해 이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선 다하는 성실한 직장인일 뿐 책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다”고 덧붙였다.