[속보] 정용진 회장 “부끄럽고 죄송해…책임 경영진에 있다”

세줄 요약 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 5·18 유가족과 광주 시민, 국민에게 사과했다. 그는 현장 직원이 아닌 조직과 경영진에 책임이 있다며 고개를 숙였고, 논란 당일 관련 임원 해임 뒤 대국민 사과를 이어갔다. 정용진 회장, 탱크데이 논란 대국민 사과

5·18 유가족·광주 시민·국민에 용서 구함

책임은 현장 아닌 조직과 경영진에 있다고 강조

이미지 확대 정용진 신세계 회장이 26일 서울 강남 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과를 하고 있다. 김현이 기자 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계 회장이 26일 서울 강남 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과를 하고 있다. 김현이 기자

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5·18 탱크데이 이벤트 관련 대국민 사과정용진 회장은 26일 서울 강남 조선팰리스 호텔서 대국민 사과문을 발표하며 “이번 일로 깊은 상처와 실망 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 국민 여러분께 신세계 그룹 회장으로서 진심으로 머리숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다”고 말했다.이어 “수많은 스타벅스 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”면서 “이분들은 스타벅스 고객을 위해 이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선 다하는 성실한 직장인일 뿐 책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다”고 덧붙였다.스타벅스는 5·18 광주민주화운동 기념일인 지난 18일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚었다. ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시켰다.정 회장은 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임하고 이튿날 대국민 사과문을 발표했다. 하지만 이재명 대통령이 직접 이 사태에 대해 비판하고, 각계에서 스타벅스 불매 움직임이 확산됐다.