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[속보] ‘팔천피’ 탈환… 30만전자 재돌파·200만닉스 첫 달성

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-05-26 09:06
수정 2026-05-26 09:21
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세줄 요약
  • 코스피, 장 초반 8000선 재탈환 및 최고치 경신
  • 삼성전자 30만원 재돌파, SK하이닉스 200만원 돌파
  • 코스닥도 2%대 상승, 대형주 강세 주도
이미지 확대
26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 210.07포인트(2.68%) 상승한 8057.78, 코스닥은 29.52포인트(2.54%) 상승한 1190.65에 개장했다. 2026.5.26 뉴스1
26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 210.07포인트(2.68%) 상승한 8057.78, 코스닥은 29.52포인트(2.54%) 상승한 1190.65에 개장했다. 2026.5.26 뉴스1


코스피가 26일 ‘팔천피’를 탈환하며 출발했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전 거래일보다 204.38포인트(2.60%) 오른 8052.09를 가리키고 있다.

코스피는 전 거래일 대비 223.20포인트(2.84%) 오른 8070.91로 시작해 개장 직후 8094.90선까지 오르며 장중 역대 최고치를 경신했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 25.76포인트(2.22%) 상승한 1186.89다.

시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2%대, 3%대 상승률을 보이고 있다. 삼성전자는 장중 30만원을 다시 한번 터치했고, SK하이닉스는 사상 처음으로 200만원을 넘어서 거래되고 있다.
이정수 기자
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